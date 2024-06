Torres-Greco binomio vincente 

Sassari. La conferma non è certo una sorpresa, la durata in qualche modo sì. La Torres ha raggiunto l’accordo per trattenere il tecnico Alfonso Greco sino al 2026, come anche il direttore sportivo Andrea Colombino. Contratto biennale dunque, per ripetere l’assalto alla Serie B. Perché, come già scritto, l’approdo nel campionato cadetto non è più un sogno ma un obiettivo da provare a raggiungere la stagione prossima o in quella successiva.

L’allenatore romano arriverà quindi a cinque stagioni sulla panchina sassarese, un record capace di eguagliare quello di Luigi Marongiu, tecnico dei rossoblù negli anni della Seconda Guerra Mondiale (1941-47) con una parentesi di Mario Serradimigni.

Qualche critica

Va detto che qualche tifoso è stato critico, ma i risultati parlano per Greco: primo anno in Serie D con la nuova dirigenza Abinsula e immediato ritorno in Serie C grazie ai playoff; secondo anno con esonero e ritorno per salvare la squadra senza passare per i rischiosi playout; terzo anno col secondo posto finale dopo un girone d’andata in cui la sua formazione è stata a lungo capolista solitaria. Di sicuro il Greco del secondo anno di Serie C è migliorato rispetto a quello della stagione da matricola. Del resto la Torres sta imparando e crescendo in ogni componenti. Squadra e dirigenza comprese.

Conferme e rinforzi

Dopo avere confermato il direttore sportivo Andrea Colombino e l’allenatore, si apre ufficialmente il mercato. L’intenzione è confermare gran parte del blocco dei 16-18 giocatori più utilizzati, rinforzando la rosa con due-tre acquisti mirati tra giocatori esperti e giovani già pronti.

Bisogna anche “difendere” i pezzi pregiati come il portiere Zaccagno e la punta Ruocco. Le ambizioni della Torres sono una buona contropartita, almeno per le richieste dei club di Serie C, mentre in caso di offerte dalla Serie B è chiaro che sarà praticamente impossibile essere concorrenziali, sia per motivi economici sia di opportunità.

Allo stesso tempo la solidità organizzativa e tecnica dimostrata dai rossoblù ha decisamente aumentato l’attrattiva del club, e questo vale sia per giocatori di qualità già rodati sia per i grandi club che magari vogliono dare in prestito uno dei giovani talenti perché faccia esperienza.

Fascia alta

Insomma, la società sassarese è entrata ufficialmente tra le migliori della Terza Serie, anche se come budget è da terza fascia. Ma anche la prospettiva economica potrebbe subire un miglioramento, tenuto conto dell’entusiasmo e dell’affidabilità dimostrati in questi tre anni griffati Abinsula.

RIPRODUZIONE RISERVATA