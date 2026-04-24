Torres, Greco a testa alta 

Ironia della sorte, nell'ultima di campionato la Torres cerca la salvezza diretta ad Arezzo contro la squadra allenata dall'ex Cristian Bucchi che nel 2015 aveva ottenuto per Sassari la permanenza in Lega Pro. Domani pomeriggio sul campo toscano (ore 14.30) ci sono in palio contemporanemanete promozione in Serie B e permanenza in Serie C senza passare per lo spareggio col Bra. I padroni di casa devono vincere per mantenere il primo posto grazie ai migliori scontri diretti con l'Ascoli. La squadra sassarese deve vincere per conservare il +2 sulla Sambenedettese. Mastinu e compagni restano quartultimi e quindi salvi (il Pontedera è già retrocesso per divario superiore agli 8 punti) anche se pareggiano e la Sambenedettese non va oltre il pari nel derby marchigiano di Pesaro.

Il tecnico Alfonso Greco inquadra così l'ultima partita di campionato: «Andiamo ad Arezzo coi nostri concetti e la nostra mentalità. Sarà una partita molto bella perché la posta è in palio è altissima per entrambe, perché mi aspetto un Arezzo arrembante, aggressivo, con tanto talento nei giocatori d'attacco e quindi noi dovremo essere bravi a rispondere e a sfruttare quello che ci concederanno».

Assenze e rientri

In Toscana la Torres dovrà fare a meno del regista Giorico, squalificato una giornata per somma di ammonizioni. L'allenatore dei sassaresi aggiunge: «Nunziatini non è ancora disponibile ma rientra dalla squalifica Idda». Difesa quindi numericamente uguale a quella che ha affrontato il Gubbio e anche il terzzetto dovrebbe restare lo stesso con Baldi, Antonelli e Zanandrea, mentre Fabriani e Idda partiranno dalla panchina».

Invece a centrocampo due le soluzioni per rimpiazzare Giorico: Brentan o Masala. In attacco è probabile che Greco punti ancora per un terzetto rapido, con Sala sulla trequarti, Di Stefano seconda punta e Sorrentino altrettanto pronto alle ripartenze e ad attaccare la profondità.

Condizione mentale

L'allenatore rossoblù ha spiegato come è stata la settimana anche da un punto di vista psicologico: «Dopo il pareggio contro il Gubbio c'erano rammarico, delusione e rabbia, ma già da martedì abbiamo lavorato per resettare tutto e i ragazzi hanno lavorato con entusiasmo». Un aiuto in più arriverà dai tifosi, nonostante il pasticcio dei primi biglietti annullati e poi rimessi in vendita: «Avremo al seguito numerosi tifosi a dimostrazione dell'attaccamento alla squadra e anche questo ci darà una spinta in uno stadio che si preannuncia pieno».

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