Torres, grandioso settebello  

Torres 2

Lucchese 0

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca (32’ st Menabò), Giorico, Cester (24’ st Lora), Liviero; Mastinu (24’ st Ruocco); Fischnaller (37’ st Fabriani), Scotto (32’ st Masala). In panchina Garau, Pinna, Masala, Nunziatini, Pelamatti, Verduci, Sanat, Menabò, Siniega, Goglino. Allenatore Greco.

Lucchese (4-2-3-1) : Chiorra; Alagna, Sabbione, Tiritiello, Visconti; Gugher (37’ st Djibril), Cangianiello; Guadagni (18’ st Rizzo), Russo (18’ st Sueva), Fedato (32’ st Romero); Magnaghi (37' st Tumbarello). In panchina Coletta, Perotta, Berti, Quirini, Benassai, Merletti, Yeboah, DeMaria. Allenatore Gorgone.

Arbitro : Di Francesco di Ostia Lido.

Reti : primo tempo 21’ Fischnaller; secondo tempo 32’ Ruocco.

Note : espulso dalla panchina Tore Pinna. Ammoniti Sabbioni, Fischnaller, Greco, Giorico, Tiritiello, Recupero 2’ pt - 6’ st Spettatori 4.387.

Sassari. Inarrestabile. La Torres piega anche la corazzata Lucchese, che finora aveva sempre vinto in trasferta, e adesso l’en plein dopo sette giornate (più il derby di Coppa Italia con l’Olbia) è record europeo non più solo italiano, con tutte le giuste proporzioni del caso. Un gol per tempo in un match durissimo, contro un’ottima avversaria che ha colpito una traversa a inizio gara e che ha costruito azioni e conclusioni. I rossoblù hanno saputo incassare e restituire con personalità e con una precisione negli ultimi sedici metri che hanno fatto la differenza.

La gara

La Lucchese inizia a spron battuto e già al 3’ va vicino al gol col siluro dal limite di Russo che si stampa sulla traversa e rientra in campo. Al 7’ Cangianiello, pescato benissimo in area da solo, tira ma Zaccagno riesce a deviare in angolo. La Torres si adegua alla velocità e al 21’ Scotto serve a sinistra Liviero che entra in area e dal fondo mette in mezzo una palla sulla quale si avventa Fischnaller che insacca di forza nonostante il tentativo di intervento del portiere Chiorra. Al 39’ bel contropiede aperto da Fischnaller per Scotto che in un due contro uno dà una palla troppo lenta al centrale Mastinu e la difesa mette sul fondo. Lucchese vicina al pareggio nel recupero: Russo va al tiro in corsa in area ma colpisce l’esterno rete sinistro.

Secondo tempo

La ripresa si apre con uno stop superficiale di Dametto sulla trequarti, Russo ruba palla e va al tiro: fuori misura. Magnaghi crossa da destra, Russo al volo non inquadra la porta. La risposta torresina al 49’ è un traversone di Scotto da sinistra: non ci arriva Fischnaller, la tocca male Zecca. La squadra sassarese ha spazio per il contropiede: al 61’ Fischnaller prova l’acrobazia vicino al palo destro. Al 67’ fendente da destra di Gugher che Zaccagno alza sopra la traversa. Contropiede letale al 77’: Zecca scambia con Scotto e va al tiro da dentro l’area, il portiere respinge ma irrompe il neo entrato Ruocco che stoppa e raddoppia. È il sigillo sulla vittoria.

