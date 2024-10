«Torres goditi questa partita» 

Sassari. «Ai ragazzi ho detto: godiamocela questa partita, perché è bella da giocare». È sorridente il tecnico Alfonso Greco nel presentare il big match di domenica contro la Ternana al “Vanni Sanna”. Serenità che non è sintomo di rilassamento ma di gusto per una sfida che ha il sapore di B. Non soltanto perché la formazione umbra è appena retrocessa dalla serie cadetta e punta a tornarci subito. Nel Dopoguerra la Ternana ha disputato ben 31 campionati di Seconda Serie (più che in Serie C) e due in Serie A nella prima metà degli anni ‘70. «Ci voleva proprio una sfida così in questo momento. E non credo che sentiremo la pressione di trovarci davanti al nostro pubblico, perché questa è una di quelle gare che puoi affrontare pensando solo a capire se puoi giocartela contro un’avversaria che è forte in tutti i reparti».

Precedenti e numeri

Torres e Ternana si affrontano di nuovo dopo 24 anni. Nel 1990/91 fu pareggio nell’allora Acquedotto (1-1) e sconfitta per 1-0 a Terni. Il primo precedente però risale addirittura al 1931/32 in Terza Serie, che allora si chiamava Prima Divisione: un successo casalingo a testa con l’identico punteggio di 3-1. L’attualità dice che la Ternana ha perso la prima gara col Pescara e poi non si è più fermata: 8 risultati utili di fila e soprattutto una difesa che ha incassato appena 5 reti, 2 in trasferta. L’allenatore torresino spiega: «La loro retroguardia parte dal possesso palla e dalle grandi doti di palleggio». Anche l’attacco ha numeri da primato, però il bottino di 21 reti è “dopato” dall’8-0 rifilato al Legnago Salus. Gli umbri segnano e soprattutto subiscono gol nel secondo tempo. L’attaccante Cianci ha segnato 6 gol, il collega Cicerelli 5 (con 2 rigori), il centrocampista Romeo 3. Solo una rete finora per Donnarumma, una seconda punta capace di realizzarne 48 in Serie B in due campionati con Empoli e Brescia e poi di firmarne 7 in A sempre con la maglia delle rondinelle. «Basti dire che almeno uno resta sempre fuori per capire quanto siano importanti i loro attaccanti», sottolinea il tecnico Greco.

Quasi al completo

L’allenatore rossoblù anticipa: «Sta fermo solo Antonelli, mentre ha ripreso a lavorare coi compagni Brentan». Oltre alla disponibilità del centrocampista, va ricordato che ha scontato la squalifica il portiere Zaccagno: sarà nuovamente tra i pali dopo la parentesi di Pontedera col giovane Petriccione. Se Dametto è a posto sarà schierato al centro della difesa con Fabriani e Mercadante a fare da braccetti destro e sinistro, altrimenti il titolare sarà ancora Coccolo.

A centrocampo non dovrebbero esserci variazioni, col recuperato Giorico al fianco di Mastinu, mentre in attacco bisogna capire quale sarà il terzetto titolare visto che sono cinque i candidati: Fischnaller, Diakite, Varela, Scotto e Nanni. Ci sarebbe anche Goglino, ma al massimo verrà utilizzato come cambio nella ripresa.

RIPRODUZIONE RISERVATA