torres, giordani e ngock nella lista della spesa   

Un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e tre esterni. Sono queste le piste di lavoro sul mercato della Torres, che questa settimana dovrebbe finalmente iniziare a mettere i primi tasselli della squadra affidata ancora al tecnico Alfonso Greco. Tra le prime operazioni ad essere annunciata sarà quella della conferma del difensore Riccardo Pinna, sassarese, classe 2000, che nel finale di stagione ha avuto un pttimo rendimento sia quando ha fatto il centrale, sia quando ha agito da terzino sinistro. Per quanto riguarda le novità diversi sondaggi ma finora nessun annuncio, anche se va ricordato che i contratti scadranno venerdì, quindi da sabato si possono ufficializzare gli accordi.

Fra i nomi trattati c'è quello di Giulio Giordani, trequartista-punta classe 1994, l'anno scorso col Montevarchi, dove in 33 partite, ha prodotto 7 gol e 3 assist. Su Giordani sembra ci sia pure l'interesse dell'Avellino. Nel retrocesso Montevarchi ha giocato pure un giovane interessante, prestato dall'Atalanta: Jonathan Italeng Ngock, 2001, attaccante centrale, che in 26 presenze ha realizzato 6 gol. Sarebbe una bella alternativa a Diakite, il migliore del reparto nella stagione passata.

E a proposito di prestiti, il Bari ha girato all'Imolese Simone Simeri, classe 1994, che ha avuto una media di un gol ogni due partite: 7 reti in 13 gare.

L'impressione è che per gli esterni di difesa e centrocampo si andrà soprattutto sui fuori quota. Greco dovrebbe confermare il modulo 4-4-2. A sinistra nel 4-4-2 ha giocato e bene Ruocco, che di fatto è una punta, a destra se l'è cavata discretamente Saporiti (era in prestito dal Modena) ma occorre decisamente qualcuno di più efficace. L'ideale sarebbe un giocatore in grado di garantire spinta e ripiego, qualora ogni tanto sia necessario modificare il modulo.

