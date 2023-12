«Torres forte e sfrontata: si può fare» 

Sassari. La carica dei cinquecento: sono i tifosi che andranno all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi per il big match contro il Cesena, con una folta delegazione che incoraggerà la squadra già domani al “Vanni Sanna” alla fine dell’allenamento. L’attesa per la partitissima è grande. Si respira aria di serie B in un confronto che la stagione prossima potrebbe non ripetersi, dato che almeno una delle due squadre è destinata alla serie cadetta.

A parlarne è Marco Sanna, sassarese che con la Torres è stato prima giocatore (ha fatto i playoff promozione del 2006) e poi allenatore della prima squadra e ora guida la formazione rossoblù che milita nel girone A della Primavera 4. Ha anche ottenuto due promozioni in serie A nel 1998 col Cagliari (dove ha giocato anche la Coppa Uefa) e la stagione successiva col Torino.

Marco Sanna, si può dire che domenica la Torres affronta una squadra di serie B?

«Sì, perché il Cesena è attrezzata per quella categoria. Ha decisamente qualcosa in più rispetto alle altre concorrenti».

E la Torres?

«Ha dimostrato di potersela giocare a viso aperto contro chiunque e questi giocatori sono talmente sfrontati che possono fare risultato dappertutto, anche a Cesena».

Rientrano dalla squalifica Idda e Giorico: un vantaggio?

«Giorico è fondamentale per il possesso palla e i ritmi di gioco, sa dare verticalità all’azione, è un punto di riferimento. Idda costituisce insieme ad Antonelli e Dametto un grande terzetto di difesa, che rende la vita dura a qualsiasi attaccante».

I punti di forza della Torres?

«In realtà non ha una caratteristica più spiccata rispetto alle altre, non ha un punto specifico ma lavora bene in fase di difesa e in fase di attacco. Prende pochi gol e riesce anche a segnare».

Conta più la solidità mentale o la tecnica per restare in alto?

«La Torres è forte mentalmente ma anche tecnicamente. Allenatore, società e ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro».

C’è un altro scontro importante: sabato a Sassari la capolista sfida la vostra Primavera, che è quarta in classifica.

«Affrontiamo la Virtus Verona, la squadra più attrezzata del campionato. Ma poco importa, contano di più il lavoro e la crescita dei giovani».

Cosa vuol dire per il settore giovanile avere una prima squadra che va bene e l’entusiasmo che si respira in città?

«Per i ragazzi è uno stimolo per ambire a fare anche una mezza presenza tra i professionisti, per noi tecnici è uno sprone. Dobbiamo solo lavorare e migliorarci per far raggiungere a ragazzi che hanno 16, 17 e 18 anni l’obiettivo: la loro crescita. Per loro avere una convocazione diventa un premio, anche se quest’anno non è facile perché la prima squadra ha un organico fortunatamente lungo: per stare ad alto livello ci vogliono tanti buoni giocatori».

