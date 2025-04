Torres, festa rimandata 

Sassari. La Torres, che ieri ha compiuto 122 anni, vuole festeggiare. Non subito, però, perché il regalo migliore sarà riuscire a giocarsi la Serie B nella finale di giugno. La gara di domani al “Vanni Sanna” contro il Carpi (inizio alle 15) è solo l’ultima della stagione regolare, quella che con la vittoria può rendere il terzo posto inattaccabile dal Pescara.

Di gare nel proprio stadio, ampliato a 6.145 posti con la disponibilità piena della Gradinata, i rossoblù si augurano di disputarne ancora altre quattro. Una per ogni fase dei playoff.

Turnover

Il match di domani può anche essere l’occasione per dare maggiore spazio ai giocatori meno sfruttati: il jolly Masala e il centravanti Nanni per cominciare (due reti a testa, che rispetto al minutaggio basso sono significative). Ma anche per capire se possono essere recuperati mentalmente l’esterno Zambataro (non dimentichiamoci che può essere impiegato anche a sinistra) e la punta Zamparo, che valgono più di quanto mostrato finora. Un tentativo va fatto proprio per capire quali possono essere poi le “gerarchie” da utilizzare nei playoff, nel senso non solo di quale sarà la formazione titolare ideale, al netto di eventuali acciacchi, ma anche di quali possono essere i migliori cambi.

Fermo restando quella percentuale non bassa di casualità che nel calcio a volte premia o punisce le squadre al di là della bontà di una scelta tattica.

L'avversaria

Il Carpi non è tra le avversarie storiche della Torres, dato che il primo incrocio risale a 60 anni fa. Felice il ricordo della vittoria al “Vanni Sanna” con reti di Chechi e Luca Amoruso: era il 1999/2000 l’anno del trionfale ritorno in C1 con una rimonta clamorosa negli ultimi tre mesi. Nella stagione passata un pizzico di fortuna: 2-1 grazie a un'autorete e al gol di Zecca.

Il precedente

All'andata 2-1 per i rossoblù con l'uno-due sferrato in tre minuti da Guiebre e Zecca, che evidentemente ha un feeling particolare con la formazione emiliana. Il Carpi arriva da due risultati utili di fila, il colpaccio sul campo della vice capolista Ternana (rete di Casarini all'89') e il pareggio a reti bianche col Legnago Salus. In generale dopo il giro di boa la squadra emiliana ha ottenuto tanti risultati positivi: ha vinto anche a Pontedera e Arezzo, ha pareggiato sui campi di Rimini e Lucchese.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Masala (Brentan); Varela (Fischnaller),Scotto; Nanni. Allenatore Greco.

