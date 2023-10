Torres, febbre derby per la Coppa Italia 

Sassari. Fosse stata un’altra avversaria, magari la Torres sarebbe rimasta concentrata sul campionato Ma la sfida di Coppa Italia le mette di fronte l’Olbia. E Sassari il derby lo vive sempre al massimo, non importa quale sia la competizione o la serie. Stasera alle 20,45 si attendono oltre tremila spettatori al “Vanni Sanna”, forse anche quattromila per la seconda sfida stagionale contro i bianchi galluresi. La prevendita è andata a gonfie vele, con tutta la Curva Nord aperta e già esaurita. Il primato solitario a punteggio pieno ha contribuito a innalzare di almeno un grado la febbre rossoblù che ha colpito la città.

In campionato

In campionato è stato un dominio netto oltre ogni previsione della formazione sassarese, ben espresso dal secco 3-0 imposto ai bianchi al Nespoli. Questa volta la squadra allenata da Alfonso Greco sa che avrà vita meno semplice. L’anno scorso, giusto per ricordarlo e aggiungere pepe al match, l’Olbia in casa si impose in rimonta: vantaggio torresino dopo 8’ con Scappini, reti di Sueva e Zanchetta per il 2-1 dei galluresi.

Turnover

Il tecnico Alfonso Greco dovrebbe far rifiatare alcuni giocatori, visto che domenica si torna in campo, sempre in casa, contro la Lucchese per la terza partita in otto giorni. Un turnover che va fatto tenendo conto delle condizioni degli acciaccati: il difensore Antonelli e il centravanti Diakite resteranno fuori perché non al meglio. Per la difesa Fabriani ha dato prova di affidabilità e c’è anche Pinna, protagonista nel finale del torneo scorso, qualora si decida di fare rifiatare Dametto o Idda.

Dal centro in su

A centrocampo dovrebbe giocare Kujabi, che salterà la gara contro la Lucchese dopo l’espulsione di domenica contro la Juventus Next Gen sfociata in un turno di squalifica. Proprio in questo reparto c’è solo l’imbarazzo della scelta con Lora, Cester e Masala (schierato in precampionato anche come esterno destro) per i ruoli centrali, Pelematti per la corsia sinistra. Così come in attacco hanno finora ruotato Ruocco, Scotto, Fishnaller e domenica anche Mastinu nel ruolo più congeniale di trequartista. Non va dimenticato il possente Menabò, che può fare da centravanti. Insomma, anche qualora non ci fossero troppe modifiche all’undici di partenza l’impressione è che si ricorrerà a tutti e cinque o cambi in modo da distribuire lo sforzo fisico sul massimo numero di giocatori ed essere pronti per la gara contro la Lucchese.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno (Petriccione); Fabriani, Idda, Pinna (Dametto); Masala, Lora, Kujabi, Pelematti; Ruocco, Fischnaller, Menabò (Scotto).

