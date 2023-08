Torres facile con l’Ossese 

Sorso. Terza vittoria consecutiva nelle amichevoli pre-campionato. La seconda contro una squadra sarda. Alla Piramide di Sorso la Torres si impone per 3-0 sulla Polisportiva Ossese, formazione che milita in Eccellenza. Gara senza particolare difficoltà tecnica per i rossoblù allenati da Alfonso Greco, che hanno completato la terza settimana di lavoro e adesso avranno due giorni di riposo in coincidenza con la Discesa dei candelieri e il Ferragosto. Grande protagonista del match il centrocampista Alessandro Masala, autore di una doppietta.

I titolari

Recuperati dall’influenza i difensori, il tecnico ha schierato tra i pali Petriccione, il terzetto Antonelli, Iudda e Dametto con gli esterni Zecca (a destra) e Pelamatti (a sinistra), a centrocampo Lora e Masala. Sulla trequarti Ruocco ha agito dietro le punte Diakite e Fishnaller. Nel secondo tempo sono entrati gli altri giocatori a disposizione: i difensori Fabriano e Pinna, l’esterno Liviero e gli attaccanti Sanat, Scotto e Menabò che ha pure firmato una rete.

Mercato e abbonamenti

Intanto radio mercato dà per imminente l’ingaggio del difensore Giacomo Siniega. È un classe 2001 e quindi un fuori quota, ma ha già giocato in serie C da titolare, prima col Grosseto (34 presenze) e nella stagione scorsa col San Donato Tavarnelle (29 gare e una rete).

Scadute le prelazioni, la società sassarese ha lanciato la campagna abbonamenti libera con lo slogan “Fallu Baddà” che sottolinea il legame con la città dei Candelieri. Il presidente del club rossoblù Stefano Udassi ha incontrato l’Intergremio del presidente Fabio Madau e ha donato 13 abbonamenti, uno per ogni Gremio. Giovedì il presidente Udassi ha partecipato pure alla “Faradda” del Candeliere dei Detenuti che si è tenuta nella casa circondariale di Bancali.

