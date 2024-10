Torres, espugna Sassari 

Sassari. La Torres ha lo stesso rendimento in trasferta della stagione passata. Finora 16 punti in sei gare frutto un pareggio (2-2 a Pescara) e di cinque vittorie consecutive contro Campobasso, Sestri levante, Gubbio, Pontedera e Legnago Salus nell’anticipo di sabato. In questo campionato i rossoblù di Greco segnano di più (13 reti contro 10 dell’anno scorso) ma incassano molto di più (8 gol al passivo contro 3). In effetti l’unica grossa differenza è nel rendimento casalingo: 6 punti in cinque partite al “Vanni Sanna” contro gli 11 dei primi cinque incontri nello stadio sassarese.

Curiosamente anche la capolista Pescara va più forte in trasferta che tra le mura amiche, dove comunque ha già ottenuto 8 punti in quattro turni. Per inseguire il primato quindi la Torres deve iniziare a vincere in casa, dove ha gioito solo una volta su cinque, proprio all’esordio contro la Vis Pesaro, per poi essere fermata tre volte sul pareggio (Milan Futuro, Pineto e Ternana) e perdere l’unica gara del campionato, 0-2 contro l’Arezzo col quale è appaiata in classifica.

Niente pausa

La squadra sassarese è rientrata subito dal Veneto e ieri mattina si è allenata. Il calendario infatti prevede un nuovo turno infrasettimanale: mercoledì arriva il Perugia, che si è fatto sorprendere in casa dal Milan Futuro perdendo 2-0.

Gli umbri sono in ritardo sulle ambizioni estive (fuori dalla zona playoff) ma questo non toglie pericolosità a un buon organico. Mastinu e compagni hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria, proprio perché l’unica casalinga è stata conquistata due mesi fa contro la Vis Pesaro e anche perché solo un successo può consentire di continuare a inseguire la vetta.

Turnover

Difficile che recuperino il difensore Antonelli e la punta Scotto, alle prese con problemi fisici. A Legnago il tecnico Greco ha cambiato ben cinque giocatori rispetto al match con la Ternana, inserendo da subito il difensore Idda, il centrocampista Masala, il centravanti Nanni, l’esterno destro Zecca e soprattutto quello sinistro Guiebre. Hanno riposato il difensore Dametto e gli esterni Zambataro e Liviero, mentre Mastinu ha giocato solo mezzora e Diakite è stato impiegato dopo l’intervallo. Da segnalare che non è entrato il centrocampista Brentan, recuperato dall’infortunio dopo un mese. Potrebbe riassaggiare il campo mercoledì se le condizioni del match lo consentiranno. In ogni caso la possibilità di un turnover profondo garantisce sulla tenuta fisica della Torres, che peraltro ha chiuso la partita di Legnago con grande energia mentre i rivali erano decisamente stanchi.

