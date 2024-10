Torres, esame di maturità 

sassari. I rossoblù di Greco provano a domare le “fere” rossoverdi. È un match che sa più di Serie B che di Serie C quello che va in scena oggi al “Vanni Sanna” (inizio alle 15), perché la Ternana è vice capolista, è stata tra i cadetti per 31 campionati e ha fretta di disputare il trentaduesimo risalendo immediatamente dopo la retrocessione di pochi mesi fa. «Una squadra con diversi giocatori importanti in ogni reparto», ha sottolineato il tecnico rossoblù Alfonso Greco.

Una partita dove tutto sommato le pressioni si equivalgono. Da un lato la Torres deve migliorare il rendimento interno, che finora l’ha vista viaggiare a velocità dimezzata rispetto alle trasferte; dall’altro gli umbri, che sanno di non potersi neppure mezzo passo falso con il Pescara, l’unica squadra rimasta imbattuta. Greco preferisce parlare delle motivazioni: «Questa è una gara bella da giocare, nella quale si sentono più gli stimoli che le pressioni. Noi proveremo a imporre i nostri concetti di gioco, vediamo quel che accadrà».

L’avversaria

Il tecnico Abate, ex Milan, preferisce la difesa a quattro, mentre la disposizione delle altre linee varia: contro l’Ascoli ha giocato col 4-2-3-1 con tre giocatori sulla trequarti dietro Cianci; nel colpaccio di Arezzo ha utilizzato il 4-3-3 con Cicerelli e Curcio in appoggio di Cianci, sostituito poi da Dommarumma. Tutti giocatori che possono produrre una stagione da doppia cifra come gol. E infatti Cianci ha già 6 reti, tutti su azione, e Cicerelli ne ha 5, due dal dischetto.

La difesa è solidissima: ha preso appena 5 reti. Solo il Pescara è riuscito a battere due volte il portiere Vannucchi, ex Taranto, e infatti è l’unica formazione che ha sconfitto la Ternana, la cui porta è rimasta immaconata in cinque gare su nove. «La Torres è prima per possesso palla e per pressing ultra offensivo», ha detto l’allenatore Abate, «ha una percentuale alta nel far indietreggiare gli avversari con retropassaggi al portiere. Significa che fa un pressing asfissiante, ma ci adatteremo. Sarà una partita sporca e diretta ma dovremo andare in campo con lo spirito giusto: dovremo essere pronti a battagliare su ogni palla».

Le scelte rossoblù

La Ternana ha forza fisica e atletismo, esperienza e tecnica. Non c’è un vero punto debole sul quale fare leva per qualche accorgimento tattico, se non un pressing feroce e il tentativo di toglierle il più possibile il possesso palla. Sicuro il ritorno tra i pali di Zaccagno, che ha scontato la squalifica per l’espulsione nel finale contro l’Arezzo. In difesa Dametto se sta meglio potrebbe giocare al centro del terzetto, con Fabriani e Mercadante a fare da braccetto destro e sinistro. Sulle fasce i dubbi più grossi: Zecca e Liviero, oppure Zambataro e Guiebre? Probabile una staffetta. A centrocampo la coppia Giorico-Mastinu dovrà fare un gran lavoro per spezzare il ritmo alla Ternana e rifornire di palloni le tre punte, che in ordine di probabilità dovrebbero essere Fischnaller, Diakite, Varela, Scotto e Nanni.

La formazione

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani, Dametto (Coccolo), Mercadante; Zecca (Zambataro), Giorico, Mastinu, Liviero; Varela, Diakite, Fischnaller. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA