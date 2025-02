Torres, equilibrio e testa 

Sassari. «Serenamente ambiziosa»: quasi un ossimoro quello coniato tempo fa dal tecnico Alfonso Greco per la Torres. Un mantra che ama ripetere. «L'equilibrio e la testa sono fondamentali per gestire le situazioni quando sei ambizioso. La Virtus Entella ad esempio pur avendo speso tanto per fare un campionato di vertice ha meno pressione di altre piazze». Come Terni, dove l’allenatore rossoverde Ignazio Abate è saltato e potrebbe essere sostituito da Fabio Liverani. Riflessioni a margine della presentazione del secondo match casalingo: domani al “Vanni Sanna” (ore 15) arriva il Gubbio, formazione che lotta per guadagnarsi i playoff.

Gubbio e difesa

La caratteristica della formazione umbra è quella di avere un attacco che stenta: appena 21 reti, peggio fanno solo le ultime due del girone, Sestri Levante e Legnago Salus. L'attacco pur segnando poco ha una caratteristica che rende il Gubbio pericoloso: ha fatto 7 gol negli ultimi dieci minuti delle partite. In compenso ha una buonissima difesa: soltanto 26 reti al passivo (la Torres ne ha incassate 23) e ben nove gare con la porta inviolata. Ha vinto sei partite delle otto totali col punteggio minimo: 1-0. Il tecnico Greco sottolinea: «Affrontiamo una buona squadra, hanno una filosofia di gioco non proprio difensiva, faranno una partita molto aggressiva e non possiamo permetterci cali di concentrazione». E sulla carica agonistica degli umbri è eloquente il dato dei 9 cartellini rossi, il più alto del girone.

Campo e variazioni

Il problema delle strutture di gioco (la squadra si allena a San Paolo, che però ha il fondo sintetico e non in erba) non è da sottovalutare. Le condizioni precarie del fondo non favoriscono certo il gioco della Torres che ha molta qualità tecnica. Il tecnico Greco ammette: «Stiamo introducendo variazioni nel gioco visto il terreno, ma senza snaturarci». Tra le modifiche quella sui calci piazzati: «Tolti gli episodi casuali come la rete contro il Sestri Levante, quando prendiamo gol sui calci piazzati la sfortuna non c'entra, dobbiamo migliorare, così come dobbiamo migliorare per sfruttare meglio quando attacchiamo, perché sono importanti soprattutto nella partite bloccate, dove le avversarie si chiudono».

Le assenze

La Torres dovrà fare ancora a meno dell'esterno destro Zecca, perché si è riaperta la ferita alla testa rimediata in uno scontro fortuito tre settimane fa nel match contro il Campobasso. Secondo turno di riposo per il trequartista Mastinu, tenuto precauzionalmente fermo per un problema a un piede. Due assenze che si aggiungono a quelle degli infortunati Dametto e Scotto. Per questo Greco evidenzia: «Il fatto che stiamo giocando da qualche gara senza giocatori importanti e continuiamo a ottenere risultati dimostra quanto buono sia il lavoro che stiamo facendo». Occhio poi ai giocatori in diffida: i difensori Antonelli e Mercadante, tanto che nel terzetto della retroguardia potrebbe rientrare Fabriani.

Mercato positivo

Il tecnico rossoblù commenta con soddisfazione l'ultimo innesto, quello del trequartista Michele Carboni, prelevato dal Cagliari: «Carboni è un ragazzo molto interessante, lo stiamo conoscendo per capire dove sfruttarne al meglio le caratteristiche, ragazzo di prospettiva che si sta integrando nel nostro gruppo. Ha qualità, vede calcio, avremo bisogno di lui, la società ha fatto un grande investimento su un ragazzo che può fare bene». Non solo Carboni ma anche la punta Zamparo, ingaggiato invece agli inizi del mercato di gennaio. L'allenatore della Torres aggiunge: «Sono due o tre anni che la società si muove bene, con acquisti mirati per rinforzare l'ossatura. Dimostra la qualità del progetto».

