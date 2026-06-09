Torres, ecco le date: Ferragosto di Coppa, poi sarà campionato 

Sassari . Ferragosto di lavoro per la Torres, perché il 16 già si gioca il primo turno eliminatorio della Coppa Italia. In compenso qualche giorno di pausa in più a Natale vista la sosta del 27 dicembre. La Lega Pro ha diramato le date della stagione 2026-2027: già detto della Coppa Italia, che l’anno scorso ha visto la Torres fermarsi al secondo turno (sconfitta dall’Arezzo per 2-0), il quinto campionato consecutivo nella terza serie inizierà per i rossoblù allenati da Alfonso Greco il 23 agosto.

Tre i turni infrasettimanali, ancora da fissare, mentre la chiusura è stata fissata per domenica 25 aprile 2027. Ma, dato che è la Festa della Liberazione, ci si augura che l’ultima giornata venga disputata sabato 24 aprile. Presumibilmente la Torres inizierà la preparazione entro la seconda settimana di luglio. Da fissare la località, ma è certo che sarà in Sardegna, mentre per le amichevoli sarà necessario fare almeno un paio di trasferte, dato che non ci sono formazioni di pari categoria nell’isola.

Gli organici

Con la promozione dell’Ascoli che vinto la doppia finale dei playoff, il girone della Torres, quello B, sembra definito. Sarà quello col maggior numero di regioni coinvolte. Dalla Serie B ritornano Pescara, Reggiana e Spezia che si candidano per il ritorno in seconda serie. Le altre formazioni saranno Campobasso, Forlì, Grosseto, Guidonia Montecelio, Gubbio, Latina, Livorno, Ostiamare, Perugia, Pianese, Pineto, Ravenna, Sambenedettese e Vis Pesaro, mentre il neopromosso Vado non ha un impianto idoneo e quindi potrebbe giocare a Sestri Levante.

A queste 19 formazioni va aggiunta un Under-23 dei club di Serie A, che andrà sorteggiata tra Atalanta, Juventus e Inter. Per regolamento le tre formazioni giovanili devono essere distribuite in gironi diversi e chiaramente senza tenere conto della posizione geografica.

Lo stadio

In attesa del mercato (si attende la composizione dello staff che lavorerà col tecnico Greco) la buona notizia arrivata qualche giorno fa riguarda il disastrato manto erboso dello stadio Vanni Sanna. Grazie allo stanziamento del Comune di Sassari da 140 mila euro verrà ripristinato il manto erboso e attuati lavori di manutenzione e messa in sicurezza, necessari a garantire il rispetto degli standard richiesti dalle federazioni per il campionato.

Le lavorazioni dovranno essere completate in tempi rapidi per rispettare le precise finestre agronomiche richieste dalla nuova specie erbosa che verrà seminata. Il mese di giugno rappresenta infatti il periodo ideale per consentire alla nuova superficie di radicarsi, crescere e consolidarsi adeguatamente prima dell’inizio della nuova stagione agonistica. Gli interventi saranno eseguiti da un’azienda altamente specializzata e permetteranno di migliorare significativamente la qualità complessiva del terreno di gioco, aumentando la resistenza del manto erboso e la sua capacità di affrontare le difficili condizioni climatiche della stagione invernale.

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