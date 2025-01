Torres, è un’occasione d’oro 

Sassari. Primo spareggio del girone di ritorno per la Serie B. Questo pomeriggio al “Vanni Sanna” (ore 15) è di scena il Pescara, una delle tre capolista che precedono la Torres con 5 punti di vantaggio. Il successo vale per i rossoblù di Greco l’avvicinamento a -2 e un inestimabile vantaggio negli scontri diretti (all’andata è finita 2-2) che può risultare determinante in caso di arrivo a pari merito.

In frenata

La sosta natalizia potrebbe avere ridato fiducia alla squadra abruzzese, che nelle ultime sei giornate è stata raggiunta dalle inseguitrici: il ruolino parla di tre pareggi (contro Arezzo, Campobasso e Ternana), due sconfitte inaspettate (in casa contro Pineto e Legnago Salus) e una sola vittoria, a Gubbio per 2-1, a conferma di un rendimento eccellente in trasferta che soltanto la Torres può eguagliare.

Confronti

Probabilmente il ruolino di marcia esterno delle due antagoniste odierne è legato alla filosofia di gioco: entrambe amano il possesso palla e puntano a imporre il proprio gioco.I moduli però differiscono nelle retrovie: Greco mantiene la difesa a tre, con due centrali di centrocampo affiancati da due esterni a tutta fascia, l’esperto tecnico Baldini (in A con Empoli, Parma, Lecce e Catania) preferisce il quartetto di retroguardia e il centrocampo a tre.

I migliori realizzatori del Pescara sono Merola con 6 gol e Ferraris con 4. Il terzo si chiama dea bendata: ben 3 autogol a favore, invece la Torres non è mai stata aiutata, anzi l’autorete di Dametto l’ha privata della meritata vittoria sulla Ternana.

Scelte

Vista la squalifica di Giorico e l’infortunio di Masala, a centrocampo ci sono solo due possibilità: coppia tecnica formata da Brentan e Mastinu, oppure più interdizione con Brentan e Casini, con Mastinu spostato sulla trequarti. Il terzetto di difesa va assemblato con giocatori più di rapidità che di stazza, dato che il Pescara si affida a punte veloci. E allora Fabriani e Mercadante potrebbero essere favoriti su Idda e Dametto.

In avanti è sold out, nel senso che hanno ripreso ad allenarsi sia Diakite sia Goglino. All’andata fece molto bene nel primo tempo il terzetto rapido Varela, Fischnaller, Scotto. È questo il tridente più probabile. Prima del match ci sarà un minuto di silenzio per la scomparsa di Aldo Agroppi e dello storico tifoso sassarese Gabriele Tola.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda (Fabriani), Antonelli, Mercadante; Zambataro, Brentan, Mastinu, Guiebre; Varela, Fischnaller, Scotto. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA