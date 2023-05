Torres, è una sconfitta indolore 

La Torres è salva. Serviva un successo per la matematica salvezza, ma la sconfitta del Tavagnacco a Cesena ha premiato le ragazze di Elio Garavaglia, già al sicuro ancor prima di mettere piede al Basilio Canu di Sennori per affrontare il Chievo. La sconfitta con le clivensi non poteva essere più dolce. Termina 1-2 l’ultima gara casalinga delle sassaresi, rimontate dalle gialloblù. Parte bene le padroni di casa che già all’11’ sono in vantaggio: Peddio sugli sviluppi di un corner calcia bene, la botta violenta viene sporcata da una deviazione che spiazza Fenzi. Nonostante la supremazia delle avversarie però, le ospiti trovano il pareggio al 32’ su rigore trasformato da Willis. Nella ripresa la Torres crea tanto ma non incide e alla fine viene beffata dalla zampata di Manca a cinque minuti dal 90’. Nel recupero il palo nega ad Adam il 2-2, ma è comunque festa.

Successo Caprera

Il Caprera chiude il torneo di Eccellenza con un successo. La squadra allenata da Nino Catuogno saluta il proprio pubblico con un ultimo ruggito e 18 reti al Maracalagonis. Protagoniste del match Camara (otto reti), Troiano (tripletta), El Rhaiti e Popescu (con una doppietta ciascuna), e Sau, Avellino e Torre con una marcatura a testa. Vince anche il Cagliari nel match giocato a Frutti d’Oro contro la Torres “B”, seconda squadre delle sassaresi. Le cagliaritane di Giuseppe Diana, nella gara di recupero dell’ottava giornata, vincono 2-1 grazie alla decima rete stagionale di Puliga e al raddoppio di Sanna. La Torres dovrà recuperare (con data da definirsi) la sfida con la Tharros, che chiuderà il torneo di Eccellenza 2022/23.

La Tharros non si ferma

Proprio la Tharros continua a stupire anche nelle fasi nazionali della Coppa Italia. Dopo il rotondo 6-0 rifilato all’Academy Ladispoli, le ragazze terribili di Lella Giglio espugnano il Gran Sasso d’Italia imponendosi per 4-1 su L’Aquila 1927. La quaterna sarda porta le firme di Farris, Mattana, Scalas e Dessì.

Ora per accedere alle semifinali sarà decisivo domenica prossima lo scontro diretto, da disputare in casa, contro le ragazze campane del Villaricca Calcio.

Su Planu ancora sconfitto

Il Su Planu si congeda dal suo pubblico con una sconfitta. Nella penultima giornata del girone A della serie C la squadra cagliaritana incassa il 25° ko in stagione. Lo Spezia si impone per 6-0, nonostante una prova gagliarda delle ragazze sarde. A dispetto di una stagione tribolata per la squadra cagliaritana, culminata con una retrocessione annunciata da tempo, c’è comunque il modo di festeggiare la centrocampista biancoblù Marta Serra, reduce dalla convocazione della settimana scorsa nella Nazionale Under 20.

