Torres, è un test per i playoff 

Sassari. Sfida alla capolista. Per il prestigio ma anche per difendere il terzo posto. Domani sera a Chiavari con la Virtus Entella (inizio 20,30) la Torres prova a “vendicare” la sconfitta incassata all’andata: decise la rete di Santini all’88’, a conferma della pericolosità nei finali della squadra ligure che ha realizzato ben 8 gol dall’86’ in poi.

Nuovo Cesena

Si pensava che in questa stagione non ci fosse un Cesena superiore a tutti, ma almeno tre-quattro buonissime formazioni. Invece la battistrada, pur con qualche punto in meno rispetto ai romagnoli, sta dimostrando una continuità clamorosa: dopo l’unica sconfitta del campionato (1-0 col Pescara) ha inanellato 27 risultati utili. E al momento stacca di 4 punti la Ternana, che per qualità di organico ha qualcosina in più. La società ligure ha anche lanciato un mini abbonamento a prezzo ridotto per le ultime tre gare in casa, contro Torres, Arezzo e Ternana, con lo slogan “Vada come vada” che in realtà è una malcelata voglia di festeggiare il ritorno in Serie B dopo quattro anni.

Precedenti

All’andata obiettivamente la Torres combinò pochino contro l’attenta fase difensiva dei liguri. A parte l’occasione capitata su ripartenza a Zambataro all’11’, che comunque non concluse cercando un passaggio improbabile a Varela, i rossoblù di fatto non tirarono mai in porta. La Virtus Entella combinò pochino ma a inizio del secondo tempo colpì il palo.

Proprio la tenuta difensiva ha garantito alla formazione di Chiavari la costanza di rendimento: basti dire che, tolto il pareggio con la Lucchese per 2-2, la leader non ha mai incassato più di una rete. Non a caso con 20 gol è la retroguardia meno battuta del girone dopo quella della Ternana. Nel campionato 2023/24 la Torres ha perso nettamente per 2-0 in trasferta, primo stop dopo l’avvio pirotecnico con 8 vittorie e 3 pareggi. Due anni fa nuova sconfitta, in quel caso per 1-0.

Quale formazione

Tolto il giovane trequartista Carboni sono tutti a disposizione dell’allenatore Alfonso Greco. Fermo restando il modulo 3-4-1-2, che al massimo prevede una variazione davanti, si tratta di capire quali giocatori verranno scelti per provare a fare breccia nel 3-5-2 dei liguri che sono molto tempestivi nel difendersi in cinque. Da escludere che la Virtus Entella giochi con una difesa alta o che lascia spazi. Occorrono quindi giocatori che sappiano dialogare nello stretto e che sulle fasce sappiano saltare l’uomo, e questo lo sanno fare Zecca e Guiebre che però avranno bisogno di avere almeno due compagni come riferimento per il passaggio, altrimenti coi raddoppi e le chiusure i padroni di casa avranno vita facile.

Mister Greco potrebbe puntare su Mastinu dietro le punte Scotto (che finisce per agire anche sulla trequarti) e Fischnaller, a meno che non preferisca inserire da subito Diakite, più adatto a fare la boa, tenendosi come jolly sia Scotto sia Zamparo, che ha giocato proprio nella Virtus Entella.

Sarà comunque una gara da vincere con 16 giocatori, perché per tenere alti ritmo, aggressività e pericolosità bisognerà sfruttare anche la panchina e prevedere staffette, soprattutto a centrocampo e in avanti.

