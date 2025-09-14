Torres, è un punto di rabbia 

Bra 1

Bra (3-5-2): Franzini: De Santis, Sganzerla, Chiesa; Cuciniello (47' st Chiabotto), Tuzza (33' st Maressa), La Marca (47' st Lionetti), Brambilla, Pautassi; Minaj (33' st Baldini), Sinani (12' st Di Biase). In panchina Renzetti, Rottensteiner, Cannistra, Morleo, Campedelli, Dimatteo, Rabuffi, Chianese. All. Nisticò.

Torres (3-5-2): Petriccione; Fabriani, Antonelli, Mercadante (27' st Scheffer); Zecca, Sala, Masala (42' st Giorico), Lunghi (27' st Di Stefano), Nunziatini; Musso, Starita (27' st Diakite). In panchina Stangoni, Marano, Biagetti, Idda, Carboni, Bonin, Dumani, Frau, Fois. All. Pazienza.

Arbitro: Mazzer di Conegliano.

Reti: 35’ pt Sinani; 29' st Diakite.

Note: ammoniti Sinani, De Santis, Rec. 1' pt-7' st. Spettatori: 174 (55 ospiti).

Dal disastro al pareggio firmato dal solito Diakite. Dal pari al rigore negato dall'arbitro dopo aver visto il replay al monitor. Finisce in parità a Sestri Levante contro il modesto Bra. Per 70 minuti è una Torres in crisi, poi l'arrembaggio finale grazie a Diakite e Scheffer. Rammarico per il rigore non dato: Di Biase ha il braccio sinistro alzato che intercetta il traversone di Sheffer. E già al 57' l'Fvs (il replay del Var ma senza sala e senza addetto) era stato negativo: l'arbitro dopo aver visto il monitor si era rimangiato il rigore e l'espulsione di Chiesa, che aveva strattonato Musso in area. Anche se in questo caso qualche dubbio sul penalty c'era.

Primo tempo

Torres senza quattro infortunati: il portiere Zaccagno, il trequartista Mastinu, il difensore Stivanello e l'esterno Lattanzi. Assente per squalifica il centrocampista Brentan. Solito 3-5-2 ma con Masala per Giorico, Sala per Brentan e in attacco l'esperto Starita per Bonin. Masala non illumina il gioco, Zecca non affonda quasi mai a destra. Subito avanti la Torres con Musso che da sinistra calcia un tiro-cross rasoterra: bloccato. Al 24' e al 26' Lunghi ha due guizzi ma non inquadra la porta. Alla mezzora guizzo di Musso a sinistra, si gira e calcia sotto la traversa: vola il portiere a evitare la rete. Il Bra passa al 35' su fallo laterale: Antonelli incorna corto sulla schiena di un avversario, la palla finisce a Sinani che calcia forte e Petriccione, pur toccando non riesce a deviare la palla. Al 41' Brambilla riceve un cross (è lasciato da solo) ma spreca il raddoppio.

Secondo tempo

In apertura Lunghi a sinistra sguscia tra due difensori ed effettua un tiro cross che viene deviato in angolo. Al 57' passaggio filtrante di Lunghi per Musso in area che viene strattonato da Chiesa. L'arbitro estrae il rosso e dà il rigore ma poi cambia idea. Al 65' rasoterra di La Marca vicino al palo sinistro. Triplo cambio al 70', con Scheffer che va a fare l'esterno sinistro e Nunziatini il braccetto di difesa. Al 73' Fabriani mette dentro, un avversario devia e Diakite in rovesciata pareggia. Al 77' ci prova Sala, palla di poco fuori.

Al 95' tiro di Sala, respinge il portiere, corregge Musso ma un difensore del Bra salva sulla linea. La Torres chiede la visione del Var per l'azione precedente ma il direttore di gara non concede né il rigore né il prolungamento del recupero.

