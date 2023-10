Torres, è un punto che vale 

Torres 1

Spal 1

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani (1’ st Siniega), Antonelli, Dametto; Masala (23’ st Sanat), Cester (1’ st Lora), Mastinu (1’ st Diakité), Kujabi (1’ st Giorico); Ruocco; Fischnaller, Scotto. In panchina Garau, Pinna, Pelamatti, Mandrelli, Nunziatini, Goglino, Verduci, Menabò. Allenatore Greco.

Spal (3-5-2) : Alfonso; Bruscagin, Valentini, Tripaldelli; Rao, Collodel, Bertini (14’ st Parravicini), Contiliano, Celia; Antenucci (44’ st Orfei), Rabbi (14’ st Puletto). In panchina Meneghetti, Del Favero, Saiani, Carraro, Breit, Maistro, Dumbravanu, Rosafio, Angeletti, Simonetta. Allenatore Colucci.

Arbitro : Gigliotti di Cosenza.

Reti : primo tempo 5’ Collodel; secondo tempo 10’ Diakité.

Note : e spulsi Scotto al 14’ per fallo di reazione su Valentini, Rao al 40’ per seconda ammonizione. Ammoniti Bertini, Bruscagin, Mastinu, Rao, Puletto, Recupero 3’ pt - 4’ st. Spettatori 4.582.

Sassari. Un tempo sottotono, dove va giustamente in svantaggio, e una ripresa da capolista. La somma fa 1-1. Serve alla Torres per mantenere l’imbattibilità e il primato solitario ma le impedisce di aumentare il distacco in una giornata (si completa oggi) con tanti scontri diretti in alta quota. Pazienza, non si può giocare sempre al top. Quello che conta è che la squadra di Greco ha saputo raddrizzare una partita iniziata male e che poteva finire malissimo.

Al primo affondo la Spal passa. Sulla fascia destra affonda Rao che serve un cross rasoterra e dalla parte opposta in corsa Collodel appoggia facile. La Torres accusa il colpo e poco dopo un fendente da destra di Rao (Kujabi è sempre in ritardo) sibila vicino al palo opposto. Al 10’ inserimento di Rabbi che, pur controllato da Fabriani, riesce ugualmente a tirare, debole. Al 14’ Scotto riceve un calcione, si rialza e va minaccioso con la testa verso Valentini che cade a terra toccandosi il viso. Cartellino rosso e Torres in dieci. Gara riequilibrata al 40’ quando Rao prende il secondo cartellino giallo e viene espulso.

Nel secondo tempo subito quattro cambi per la Torres: il difensore Sieniega, i centrocampisti Lora e Giorico (al rientro dopo l’infortunio) e l’attaccante Diakité. Riecco la squadra che ha saputo issarsi in vetta al campionato: assedia i ferraresi che pensano solo a difendersi e perdere tempo. Giorico fornisce l’assist per la testa di Diakité che vale il pareggio al 55’. Gli spazi però sono davvero strettissimi e il secondo gol non arriva.

