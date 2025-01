Torres, è un passo da Serie B 

Sassari. Da cinque giornate la Torres fa fuoco e fiamme e si “ricandida” alla promozione diretta in Serie B. Lo ha ribadito con la cinquina rifilata domenica in trasferta al Milan Futuro. Sono ben 13 i punti conquistati sui 15 a disposizione, un’andatura che ha rilanciato la squadra al terzo posto consentendole di dimezzare il distacco dalla vetta (da -10 a -5) e recuperare 10 punti al Pescara (in crisi) e 4 alla Ternana. L’unica formazione che ha tenuto il passo è la Virtus Entella, non a caso nuova primatista. I sassaresi hanno anche ottenuto 3 punti in più di altre due concorrenti: Vis Pesaro, dalla quale era stata momentaneamente sorpassata, e Arezzo. In attesa del colpo sul mercato (un attaccante), è un rendimento pregevole.

Difesa e attacco

Si scrive Riccardo Idda, si legge difesa solida. Il rientro dell’esperto giocatore è coinciso con i 5 risultati utili di fila. Tre gol subiti in cinque partite: la retroguardia è tornata di alto livello. La costante è l’utilizzo del terzetto Idda, Antonelli e Mercadante, in questo momento la composizione più affidabile. Ha giovato anche la crescita del giovane Brentan, che svolge un lavoro di interdizione con dinamismo lasciando più libero Mastinu di costruire. È chiaro che aiuta pure la ritrovata vena offensiva, con Varela che va in rete da tre gare. Più le avversarie devono preoccuparsi di non prendere gol, meno aggressività hanno nel costruire l’azione dalla metà campo in su. Anche il modulo con Mastinu sulla trequarti, utilizzato nelle ultime due trasferte, favorisce la rapidità della manovra offensiva e una maggiore densità in mezzo al campo rispetto a quando le tre punte giocano quasi in linea.

Calendario casalingo

Ora arrivano tre partite su quattro al “Vanni Sanna”, dove più ha faticato la Torres, anche se la squadra di mister Alfonso Greco sembra avere invertito la rotta. I rossoblù ospiteranno Campobasso, Sestri Levante e Gubbio mentre l’unica trasferta sarà sul campo del Pineto. Il tecnico ha rimandato la visione della classifica a marzo, ma se i sassaresi conquisteranno almeno 10 punti nei prossimi quattro turni si avvicineranno quasi sicuramente alla vetta e potranno lanciare la volata per la Serie B. Che passerà inevitabilmente dalle tre trasferte sui campi di Arezzo, Ternana e Virtus Entella, che ha il vantaggio del colpaccio a Sassari.

