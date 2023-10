Torres, è un esame di maturità 

Al “Renato Curi” di Perugia è una sfida che ha il sapore della Serie B. Non solo perché si gioca in casa di una formazione appena retrocessa (nel 2003 ha vinto la Coppa Intertoto Uefa) e in uno stadio da oltre 20mila posti, ma anche perché questo pomeriggio alle 14 si affrontano le uniche due formazioni ancora imbattute del girone. Qualora lo rimangano entrambe anche dopo il big match (in caso di pareggio) significa che la Torres sarà ancora da sola in testa al campionato, ma soprattutto avrà dimostrato di potersela giocare alla pari davvero contro chiunque, anche con quei club che per disponibilità economica e per roster sono delle corazzate nel girone B.

Stato di forma

La squadra di Alfonso Greco è a punteggio pieno dopo sette giornate e una gara di Coppa Italia contro l'Olbia. Ha di gran lunga la migliore difesa del girone: appena due gol incassati a fronte dei 13 segnati. All'appello delle punte goleador mancano solo Mastinu e Menabò.

Nella squadra sassarese ancora indisponibile il centravanti Diakite, rientra dalla squalifica il centrocampista Kujabi, ma l'impressione è che verrà confermato il giovane Cester. In avanti invece un bel dilemma perché sono in quattro a contendersi tre posti: Scotto, Fischnaller, Ruocco e Mastinu. Il Perugia invece ha ottenuto tre vittorie (Spal, Sestri Levante e Fermana) e quattro pareggi (Lucchese, Pescara, Pontedera e Rimini) con 5 gol al passivo e 9 all'attivo, peraltro realizzati da giocatori diversi, e molti sono centrocampisti a conferma della pericolosità globale della formazione allenata da Francesco Baldini, che come giocatore ha avuto tecnici del calibro di Marcello Lippi, Franco Scoglio e Giovanni Trapattoni.

I precedenti

Non è una novità il confronto: le due squadre, infatti, si sono affrontate per la prima volta nella stagione 1931-1932 in quella che allora si chiamava Prima Divisione. Curiosità, fra i rossoblù anche tre atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi in altre discipline: Renzo Bonivento (equitazione), Carlo Clemente (giavellotto) e Gavino Matta (argento nel pugilato a Berlino 1936). L'ultimo confronto invece è quello della stagione 2005-2006 in Serie C1 che vide la Torres arrivare sino alla semifinale per la Serie B persa poi contro il Grossetto di Max Allegri. I sassaresi, all’epoca allenati da Cuccureddu, pareggiarono a reti bianche in Umbria e vinsero al “Vanni Sanna” con rigore di Tozzi Borsoi.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Cester, Giorico, Liviero; Ruocco (Mastinu); Fischnaller, Allenatore Scotto.

