Torres, è terminato un ciclo 

Sassari. Il 7-1 rimediato a Caravaggio con l’Atalanta Under 23 certifica la fine di un ciclo. Il primo, bello e importante della gestione Abinsula, che ha riportato la Torres in Serie C e le ha consentito di approdare per due anni di fila ai playoff da seconda e terza classificata. Ora però servono la lucidità e la praticità di aprirne uno nuovo su presupposti diversi. Tecnici anzitutto ma anche organizzativi e di strutture, perché per puntare alla Serie B occorre agire come se si fosse già tra i cadetti. Lo si può fare ripartendo da tre capisaldi: la solidità economica di Abinsula, la credibilità acquisita, un’ossatura più che discreta anche dopo gli inevitabili addii, soprattutto a qualche veterano.

Il tecnico

Mai amato da parte della tifoseria, l’allenatore Greco è il bersaglio più colpito dagli strali di una città più furente che sconcertata per la figuraccia di domenica scorsa. È stato prezioso per dare continuità al progetto e ha trasmesso equilibrio e serenità, ma se per due stagioni di fila la squadra chiude in affanno è evidente che ci siano dei limiti nel far evolvere il gruppo e portarlo al top della condizione per gli spareggi. Tatticamente la Torres ha continuato a giocare con un solo modulo. L’unica variazione è stata la posizione di Mastinu: trequartista o centrocampista come contro l’Atalanta U23. Troppo poco in un calcio che necessita anche di correttivi tattici immediati nel corso delle gare che prendono una piega diversa dal preventivato.

Età avanzata

Si è vista poco l’esperienza di una squadra dall’età media più alta della Serie C: 30 anni. Con tanti veterani ci si sarebbe aspettati una gestione “più furba” di alcune gare. Inoltre avere una formazione simile significa dover fronteggiare più acciacchi e ritmi di allenamento meno intensi. Non a caso anche il Milan Futuro di inizio anno e altre squadre con tanti giovani come la Pianese hanno messo in difficoltà i rossoblù sul piano atletico.

Riconoscenza ai giocatori del nucleo originario, quello della promozione in Serie C, senza dubbio; ma serve ringiovanire il gruppo per avere una squadra che a fine stagione sia cresciuta (nei singoli e quindi nel collettivo) rispetto all’avvio. La Torres del futuro deve puntare a raddoppiare i giovani di qualità come Fabriani, Carboni, Brentan e Nanni, senza dimenticare Nunziatini che è in prestito.

