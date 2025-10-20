Torres e Pazienza avanti assieme sino al Guidonia  

Sassari. Nessuna nuova dalla Torres, quindi il tecnico Michele Pazienza è confermato. Almeno per la prossima gara sul campo del Guidonia Montecelio in programma sabato. Deduzione basata sull’assenza di comunicati, perché nessuno della dirigenza o della proprietà ha parlato. Silenzio completo da sabato scorso, giorno successivo alla sconfitta casalinga (0-2) col Forlì.

Sarebbe stato opportuno invece, in un momento di crisi come questo, uscire con una dichiarazione anche breve per affermare l’indirizzo societario e dare ai tifosi la sensazione di una società che comunque ha idee ben precise.

La speranza è che col rientro di Mastinu (inserito all’82’ nella gara di quattro giorni fa) la squadra sassarese trovi la figura che più è mancata: un leader tecnico e morale dal quale attingere nei momenti di difficoltà. Avere poi anche Giorico, almeno per un tempo, significa dare più solidità al centrocampo. Da capire poi se l’esterno Zambataro sarà recuperato: per caratteristiche può giocare sia come terzino su entrambe le fasce, sia come esterno di centrocampo.

Magari lo stesso tecnico Pazienza sarà meno rigido nella disposizione in campo e nella scelta dei giocatori. Una difesa a quattro potrebbe dare maggiore sicurezza alla fase difensiva ed evitare gli uno contro uno che con lo schieramento a tre sono frequenti. Questo potrebbe ridurre il chilometraggio di qualche centrocampista o attaccante, che così potrebbero essere più lucidi per l’ultimo passaggio o per il tiro.

Le dieci partite sin qui disputate hanno dimostrato infatti che la Torres ha difficoltà a giocare con la retroguardia a tre e con due esterni a tutta fascia chiamati sia a fare il quinto difensore, sia a spingere in attacco. Questo perché manca un uomo come Guiebre, ma non ci sono neppure Zambataro (finora) e Liviero (ancora fuori rosa) a garantire alternative. È rimasto solo Zecca e chiaramente non basta a garantire quella pericolosità costante dalle fasce che teneva in apprensione gli omologhi avversari.

L’organico non è certo da podio e si sapeva, ma al di là di qualche delusione tra i nuovi arrivati sembra comunque una Torres che può oscillare tra l’ottava e la dodicesima-tredicesima posizione. Ecco perché è legittimo essere insoddisfatti del rendimento avuto finora, che lascia i rossoblù terzultimi in piena zona playout.

