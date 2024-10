Torres, è ora di vincere 

Sassari. È il momento di vincere anche al “Vanni Sanna”. Anche se stasera nel turno infrasettimanale del girone B (ore 18.30) c'è di fronte un'avversaria di blasone, come il Perugia, pur in ritardo sulle ambizioni di ritorno in serie B dove ha militato sino a due anni fa. L'undicesimo posto degli umbri è insoddisfacente per un organico imbottito di giocatori di categoria superiore. La Torres dal canto suo deve provare a scrollarsi di dosso il “tabù” del proprio stadio, dove ha vinto solo alla prima di campionato, contro la Vis Pesaro. Ai rossoblù di Greco manca proprio il guizzo davanti ai propri tifosi per ribadire la candidatura come anti-Pescara, capolista in fuga che può anche sopportare uno stop senza perdere la vetta.

Le scelte

La formazione è quasi al completo, eccezion fatta per il difensore Antonelli e la punta Scotto, quindi spetta all'allenatore decidere quali undici scegliere per l'avvio e chi tenersi in panchina come cambio da inserire durante la partita. Anche perché ormai è assodato: i cambi sono tutti utilizzati in chiave tattica per modificare l'assetto, mai per perdere tempo come fanno alcune squadre. Del resto avere allungato l'organico consente proprio di avere maggiori soluzioni.

I precedenti

Nei primi anni Trenta il confronto tra i due club. A Sassari netta vittoria della Torres per 3-1 sul Perugia che comunque vinse il campionato. Negli anni Cinquanta e Sessanta i due club si sono affrontati spesso. Rari i confronti nei decenni dal 1980 al 2010, anche perché in quegli anni il Perugia era spesso in serie B quando non in serie A: ben 13 stagioni e nel 2003 vinse persino la Coppa Intertoto Uefa, strana competizione che eleggeva tre vincitori a edizione, per poi inserirli nella Coppa Uefa vera e propria. L'ultimo confronto con i “grifoni” è quello della stagione passata: 1-1 allo stadio “Renato Curi” con rete di Fischnaller e 1-0 al “Vanni Sanna” col rigore firmato da Diakite. Un curiosità: l'esterno sinistro Matteo Liviero ha giocato a Perugia in serie C nella stagione 2012/13.

Roster di lusso

A scorrere i nomi dell'organico vien difficile capire come la formazione allenata dal giovane Formisano sia così indietro in classifica. Il portiere Gemello ha assaggiato la serie A col Torino, il difensore-corazziere Angella (193cm di altezza) ha giocato nella massima serie italiana con l'Udinese e in seconda divisione inglese con il Watford. Il mancino Giraudo ha militato in B con Reggina e Cittadella. A centrocampo oltre 200 gare nella serie cadetta per Bartolomei, un po' meno per Lisi. Massima serie dell'islanda per l'attaccante Palsson, massimo campionato italiano per Ricci (Roma e Sassuolo), mentre per restare nel reparto avanzato il brasiliano Matos, ex Fiorentina, ha disputato persino l'Europa League.

Per quanto riguarda infine il modulo utilizzato dal tecnico, non c'è uno schieramento fisso, la difesa può essere indifferentemente a tre o a quattro, mentre ci sono sempre almeno tre giocatori offensivi, non importa se punte o trequartisti.

Probabile formazione

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Dametto (Idda), Coccolo, Fabriani; Zambataro (Zecca), Giorico, Mastinu, Guiebre (Liviero); Varela, Diakite, Fischnaller. Allenatore Alfonso Greco.

