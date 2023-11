Torres, è ora di ripartire 

Sassari. La squadra vincente si vede non solo quando inanella tanti successi ma anche dalla velocità con la quale si rialza dopo una sconfitta. Per questo il match odierno contro l’Ancona è fondamentale ed è un bene che si giochi davanti agli oltre 4mila spettatori del “Vanni Sanna” (inizio alle 14). La Torres ha bisogno della vittoria sia per la classifica (già ora il Cesena è a portata di aggancio) sia per dimostrare che la solidità del gruppo e delle prestazioni non possono venire intaccate da una partita persa.

Coincidenza vuole che di fronte ci sia l’Ancona allenato da Colavitto (richiamato al posto di Donadel) come sette mesi fa, quando il tecnico Greco fu reintegrato nella Torres dopo l’infruttuoso interregno di Sottili. Allora finì 1-1 con reti firmate da due giocatori che sono andati via: Di Massimo e Saporiti. Altra coincidenza è che l’Ancona abbia appena inflitto una battuta di arresto all’altra formazione sino ad allora imbattuta nel girone: il Perugia.

I rientri

Tra i rossoblù ritrovano posto fra i titolari il difensore Idda, che mancava da un mese, e il centrocampista-trequartista Mastinu, che ha saltato le ultime due gare. Invece per l’esterno sinistro Liviero potrebbe esserci la panchina, ma un suo utilizzo anche come cambio appare difficile. Restano fuori l’esterno di destra Zecca e la punta Scotto, che dopo il rigetto del ricorso dovrà scontare ancora due turni di squalifica compreso quello odierno.

Il rientro di Idda come braccetto destro della difesa a tre consente di pensare anche a uno fra i terzini Fabriani e Siniega come esterno destro, nel caso non venga confermato Masala. A centrocampo invece il ritorno di Mastinu in coppia con Giorico permette di avere tanta qualità in fase di costruzione. A sinistra potrebbe giocare di nuovo Kujabi. Davanti Ruocco supporterà la coppia Diakité-Fischnaller.

L’avversaria

L’Ancona ha conquistato 12 punti nelle ultime sette partite perdendo solo contro la Carrarese e realizzando ben 11 reti. Sono gli stessi punti ottenuti dalla Torres nelle ultime sette giornate, però i sassaresi hanno segnato meno reti: solo 7. Già questo dato fa capire quanto possa essere insidiosa la partita contro i marchigiani. L’età media dell’Ancona è decisamente più bassa di quella della Torres. Tra i giocatori più utilizzati ci sono ben otto “millenials”, nati dal 2000 in poi: i difensori Marenco, Martina, Nador e Cella, i centrocampisti Peli e Coli, gli attaccanti Energe e Cioffi. Dal punto di vista dell’esperienza i rossoblù sono quindi avvantaggiati.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Masala (Fabriani), Giorico, Mastinu, Kujabi; Ruocco; Diakité, Fischnaller.

