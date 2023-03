Torres, è ora di rialzarsi 

Sassari. Il ritorno del tecnico Greco, una gara da vincere dopo cinque turni di discesa sino ai confini degli inferi (leggi playout), una tifoseria chiamata a raccolta per il momento fondamentale della stagione. Torres-Ancona di oggi al “Vanni Sanna” (inizio alle 14,30) è questo e anche di più. Restare in serie C significa non gettare al vento le fatiche di due stagioni e poter programmare con calma la prossima squadra.

L’esordio bis

Il primo a esserne consapevole è Alfonso Greco, richiamato per chiudere la missione iniziata a settembre: «Tutto quello che è stato lo lasciamo da parte, l’unico obiettivo è raggiungere la salvezza». L’allenatore rossoblù è intervenuto anzitutto sulla psicologia del gruppo: «Abbiamo lavorato anche sulla testa dei ragazzi perché erano un po’ sfiduciati. Dobbiamo ragionare su orgoglio e voglia. I ragazzi si sono allenati benissimo e sono sicuro che faranno una grande partita». La Torres non vince da 5 giornate, ultimo successo quello contro l’Alessandria.

In campo

L’Ancona è reduce da due sconfitte ed è priva dei centrocampisti Gatto e Simonetti. Per i sassaresi scontata la difesa a quattro, ma è probabile si abbandoni il trequartista che piaceva a Sottili e si vada sul 4-4-2 con Scappini e Ruocco oppure Omoregbe davanti. Il rientro dell’esterno Heinz consente di avere più scelta a destra, dove c’è anche Fabriani. Da capire se in porta ci sarà Garau o tornerà Salvato.