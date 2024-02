Torres, è l’esame che serve 

Sassari. Un big match che influirà sulla griglia dei playoff per la promozione in serie B. La Torres ospita al “Vanni Sanna” (inizio alle 14) il Perugia sul quale vanta un vantaggio di 7 punti. Certo, dopo le due sconfitte interne contro Sestri levante e Juventus Next Gen ci si attende il ritorno alla vittoria, ma può bastare anche un pareggio per tenere a distanza una formazione umbra finora rimasta sotto le attese, tanto che un paio di mesi fa ha esonerato il tecnico Baldini e “promosso” il giovane Formisano, che guidava la Primavera. Una buona prestazione e un risultato positivo saranno la risposta alla domanda se la Torres abbia superato il momento critico.

Novità

La squalifica di Zaccagno, espulso a Lucca per doppia ammonizione, verrà assorbita con l’innesto del veterano Garau, alla prima da titolare in questo campionato, mentre nella stagione passata era stato chiamato più volte a sostituire Salvato.

Ancora non recuperato il difensore Antonelli, che sarà nuovamente sostituito da Fabriani spostato a destra, Idda farà il centrale. Qualora Fabriani non sia al top (leggero problema fisico in settimana) si può puntare su Siniega oppure pensare a una difesa a quattro, dove occorrono solo due centrali e come esterno basso può giocare Zecca. In quel caso nel centrocampo a tre può trovare posto Masala. L’altro cambio che sembra sicuro è quello di Ruocco nuovamente titolare in attacco al posto di Scotto, che partirà dalla panchina.

Per il resto, dubbi sulle fasce: a Lucca a destra ha giocato Masala, che garantisce buona copertura, ora potrebbe essere riproposto Zecca. A sinistra Zambataro sembra in vantaggio su Liviero, mentre in mezzo al campo bisogna capire se Giorico ha superato gli acciacchi. Se così fosse dovrebbe giocare Cester al suo fianco, altrimenti la coppia sarà formata da Mastinu e Cester.In attacco quindi due vertici del triangolo sono sicuri: Fischnaller e Ruocco, per il terzo è ballottaggio tra Diakité e Mastinu.

L’avversaria

Il Perugia ha perso solo quattro partite: 2-1 ad Ancona, 2-0 ad Arezzo, 3-0 in casa contro il Cesena e 1-0 sul campo del Sestri Levante. L’attacco è meno prolifico di quello della Torres (32 reti contro le 38 dei rossoblù) ma la difesa è tra le migliori (terza del girone), 22 gol al passivo rispetto ai 27 dei sassaresi che però hanno incassato 14 gol nelle quattro sconfitte del girone di ritorno.

I più pericolosi in avanti sono Seghetti (autore della rete del pareggio all’andata), che ha firmato 6 centri, e il rapido Paz con 5 gol, ma la caratteristica peculiare del Perugia è proprio quella di avere tanti giocatori capaci di segnare. Basti dire che sono ben dieci gli elementi con almeno due reti all’attivo.

Per quanto riguarda il modulo, la formazione umbra dovrebbe proporre la difesa a tre. Quindi sarà soprattutto il confronto a centrocampo, con possesso palla e ritmi di gioco, che deciderà le sorti dell’incontro.

La formazione

Torres (4-3-3) : Garau; Zecca, Idda, Dametto, Zambataro; Masala, Mastinu (Giorico), Cester; Ruocco, Diakite, Fischnaller. Allenatore Greco.

