Torres, è la volta buona 

Sassari. È dall’eurogol di Zola del 1987 che la Torres non batte la Virtus Entella. In epoca contemporanea, tre gare e tre sconfitte. Ecco perché il match di questo pomeriggio al “Vanni Sanna” (inizio alle 14) ha un peso che va oltre quello di provare a mantenere il secondo posto con 9 punti di vantaggio sulla Carrarese. Si tratta di esorcizzare la “bestia nera”, che tra l’altro vincendo nel campionato passato a Sassari causò l’esonero di Alfonso Greco, poi richiamato per salvare la squadra. Quest’anno ancora una sconfitta, la prima e anche l’unica del girone d’andata dell’allora capolista Torres. Dal suo ritorno in Serie C la squadra sassarese non è ancora riuscita a fare gol alla retroguardia ligure.

L’avversaria

Se i rossoblù sono reduci dal 2-0 esterno contro la Spal, quinta vittoria consecutiva, la Virtus Entella si è risollevata dal 4-0 di Cesena con un imponente 5-0 casalingo sul Perugia, quarta forza del torneo. Va anche detto che in trasferta l’attacco di Chiavari segna pochino: appena 7 reti in 15 gare. Che comunque hanno fruttato quattro colpacci sui campi di Fermana, Recanatese, Pontedera e Ancona. Il migliore realizzatore è il centrocampista Corbari con 5 gol. In compenso la difesa è una delle meno battute del girone: appena 27 gol incassati. Per ben 11 partite la porta genovese è rimasta imbattuta. La Torres ha fatto comunque meglio: 13 partite senza subire reti e nelle ultime cinque gare ha raccolto la palla dal fondo della rete solo due volte.

Recuperi rossoblù

Sospiro di sollievo per il centravanti Diakité, che era uscito dolorante a Ferrara: il centravanti ha recuperato. Sta bene anche il trequartista Mastinu e potrebbe anche partire titolare in una staffetta con Ruocco, a meno che non giochino entrambi. In effetti per la composizione del triangolo offensivo il tecnico Greco ha solo l’imbarazzo della scelta. Fischnaller è rientrato segnano un gol, Ruocco ha colpito due reti e un palo nelle ultime due gare. Scotto e Diakité sanno far male anche partendo dalla panchina.

In difesa rientra dalla squalifica Dametto e quindi dovrebbe tornare in panchina Siniega, una garanzia anche quando ha giocato come braccetto sinistro. Ancora indisponibili il difensore Fabriani e il centrocampista Kujani, oltre alla punta Sanat.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Cester, Zambataro; Mastinu, Ruocco (Scotto); Fischnaller. Allenatore Greco.

