Torres, è già uno spareggio 

Sassari. «I ragazzi mi hanno fatto capire che vogliono far bene», ha detto il tecnico Stefano Sottili nel presentare la sfida di stasera a Montichiari (14,30) contro il San Donato Tavarnelle. Il debutto del nuovo allenatore è già una gara spareggio tra formazioni che vogliono stare fuori dalla zona playout. «Ormai tutte le gare sono importanti, ma sono fiducioso sia per i tanti segnali positivi emersi in settimana sia perché questa squadra difficilmente ha sbagliato approccio. Certo, allenarsi bene non basta, bisogna poi trasferire tutto sul rettangolo verde».

Novità

Il tecnico Sottili non si sbilancia sul modulo che utilizzerà questo pomeriggio. In settimana ha provato diversi schieramenti, compreso il 4-2-31 che è quello preferito. «Lo deciderò dopo aver verificato le condizioni di qualche giocatore acciaccato. Diciamo che, viste le assenze per squalifica o infortunio, potete facilmente indovinare la composizione della difesa, per il resto valuterò in base a chi è a posto fisicamente». Diverse le assenze: il portiere Salvato, il difensore Antonelli per squalifica, il difensore Ferrante, il terzino Heinz e il centrocampista Campagna per infortunio, oltre alla sfortunato attaccante Sanat. Convocato invece il neo acquisto, il trequartista ventunenne Saporiti preso in prestito dal Modena.

L’avversaria

Il San Donato Tavarnelle ha cambiato marcia da quando il vice allenatore Buzzeoli è subentrato a Magrini, che aveva vinto solo una partita, quella del “Vanni Sanna”. Nelle ultime cinque gare tre vittorie (Aquila Montevarchi, Fiorenzuola e Rimini), un pareggio (Imolese) e la sconfitta a Cesena per 3-2. Attacco rivitalizzato: 9 gol in cinque gare. Il più pericoloso è il trequartista Russo: 6 gol, compresa la doppietta contro la Torres. Negli ultimi due successi esterni oltre a Russo in gol anche Marzierli, che sembra essersi sbloccato. La squadra toscana sta giocando molto col 4-3-1-2 col trequartista Russo dietro la coppia Noccioli e Marzierli. Sottili osserva: «Non sarà una gara semplice, Buzzegoli ha avuto un ottimo impatto. Il San Donato è una squadra che sta bene, ha cambiato atteggiamento e soprattutto velocità di gioco».