Torres, è bello vincere in casa? 

Torres (4-3-1-2) : Salvato; Fabriani, Antonelli, Dametto, Girgi; Lora (1’ st Gianola), Urso, Masala; Saporiti (37’ st Campagna); Diakite, Scappini (16’ st Omoregbe). In panchina Garau, Pinna, Lisai, Carminati, Tesio, Bonavolontà, Carboni. Allenatore Sottili.

Alessandria (4-2-3-1) : Marietta; Renault (45' st Gazoul), Rota, Sini, Nunzella; Nichetti, Guidetti (1’ st Mionic); Ghiozzi (12’ st Lamesta), Martignago (34’ st Perseu), Galeandro; Cori (34’ st Sylla). In panchina Liverani, Rosi, Checchi, Lombardi, Cocino, Baldi. Allenatore Lauro.

Arbitro : Cianci di Carrara.

Rete : 14’ pt Diakite.

Note : ammoniti Nunzella, Dametto, Lora, Nichetti, Urso, Mionic Recupero 3’ pt - 4’ st. Spettatori 2.073 compresa la quota abbonati.

Sassari. Accorciata dagli infortuni, indebolita dal virus, impaurita nel finale, ma determinata a spezzare il digiuno casalingo che durava da sei giornate, tre mesi e mezzo. Al triplice fischio sollievo e gioia si fondono. Vittoria pesantissima l'1-0 sull'Alessandria grazie al settimo gol personale di Diakite. La Torres va a +6 dai playout. Anche avere esorcizzato i finali beffa è un toccasana per la psicologia di un gruppo reso fragile dai tanti punti persi con le reti incassate (spesso regalate) negli ultimi minuti. Non bella da vedere la Torres del “Vanni Sanna”, ma contava troppo il risultato e anche l'Alessandria nel primo tempo è stata di una pochezza disarmante.

Il match

Al 3’ su svirgolata difesa si inserisce Lora che dal fondo effettua un cross rasoterra che attraversa lo specchio senza che alcuno intervenga. Al 14’ Girgi da sinistra mette in mezzo e Diakite stacca di testa angolando benissimo: la palla carambola sul palo sinistro ed entra. Più vivace la ripresa. Quasi in apertura ruba palla Urso e offre l’assist a Scappini che in corsa conclude male. Al 53’ costruisce bene sulla destra l’Alessandria e sul traversone stacca bene Cori che prova a piazzarla di testa angolata e bassa, ma Salvato ha un gran riflesso e mantiene il vantaggio. Esce Scappini ed entra Omoregbe che gioca da esterno destro in una sorta di 4-5-1. Al 62’ clamoroso errore di più difensori rossoblù e Cori si ritrova in area piccola da solo ma calcia male la palla che viene deviata dal petto di Salvato. All’86’ traversone da sinistra di Perseu, irrompe il centrocampista Galeandro che in corsa scheggia la traversa. All’87’ assist di testa di Campagna per Diakite, che scatta bene, ma una volta entrato in area, Rota recupera. Al 90’ scatto prodigioso di Omoregbe, che entra in area a destra ma calcia a uscire.

