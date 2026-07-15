Torres, è arrivato Scaringi Ora Greco aspetta la punta 

La Torres ingaggia il difensore Gabriele Berto e cerca un attaccante. Forse anche un esterno di centrocampo, visto che Zambataro, svincolato, è entrato nel mirino di Livorno e Foggia e potrebbe lasciare Sassari. Resta da capire come la società rossoblù intenda muoversi in un mercato entrato nelle fasi calde e che nel ruolo delle punte prospetta sempre una concorrenza agguerrita. Qualche nome sul quale si sono accesi i riflettori dei club di serie C. L'attaccante Diego Gambale, dell'Audace Cerignola, piace alla Casertana. Dal Benevento, neopromosso in B, va via Jacopo Manconi. Pronto a lasciare l'Avellino l'attaccante Giuseppe Panìco che però piace al Guidonia Montecelio. Tra i giocatori in partenza anche Edoardo Marzierli, 33 anni, gli ultimi tre spesi a Grosseto, che ha riportato in C a suon di gol. Va detto pure che a volte lo spostamento di un giocatore crea un effetto a catena che ne libera altri. Vedi l'anno scorso l'arrivo dell'ex rossoblù Fischnaller al Ravenna che ha consentito di far arrivare in prestito a Sassari il centravanti Luciani.

Ieri ha firmato un contratto triennale Gabriele Berto, difensore centrale classe 2003, svincolato, reduce dall’esperienza con l’Atalanta U23 dove ha totalizzato 31 presenze con un gol e due assist. Completerà un reparto che ieri ha visto aggregarsi al gruppo Mattia Scaringi, che arriva in prestito secco dalla Cremonese e verrà presentato alla stampa questa mattina insieme a Berto.

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