Torres, due trasferte verità 

Sassari. Settimana in trasferta per la Torres, che vuole ritrovare la vittoria dopo i due pareggi interni. Stasera gioca sul campo del Sestri Levante (inizio 20,45) e sabato a Gubbio. Oggi sarà ancora una squadra con qualche defezione, ma per il match di sabato che vale per l’alta classifica il tecnico Alfonso Greco conta di recuperare almeno uno tra il difensore Antonelli, il regista Giorico e l’ala Varela.

I rossoblù sono reduci dai due risultati casalinghi che ne hanno frenato l’assalto al primo posto ma li hanno comunque mantenuti in corsa per il vertice. La gara di oggi è importante psicologicamente, perché con una vittoria si rilancerebbero le ambizioni e si riaccenderebbe quell’entusiasmo un po’ calato. Tanto più in una giornata dove c’è il big match tra Virtus Entella e Pescara, del quale vuole approfittare anche la Ternana che ospita la cenerentola Legnago Salus. Proprio il fanalino di coda, ancora a zero punti, è stato appena sconfitto dal Sestri Levante, che ha potuto far respirare una classifica altrimenti modesta: soltanto un punto in quattro turni.

L’avversaria

Considerato che il 3-0 è stato rifilato al modestissimo Legnago, non è esagerato ritenere il Sestri Levante compagine che può lottare per salvarsi direttamente senza poter ambire ai playoff. Migliorando quel quindicesimo posto della stagione passata. Ha perso contro Gubbio (1-0), Pontedera (4-1) e Spal (3-1).

Il tecnico Andrea Scotto è un esordiente tra i professionisti. Probabile che giochi con la difesa a quattro come nell’ultima gara. L’ossatura della difesa è composta dal portiere Anacoura, dal capitano Pane, difensore col vizietto del gol, e dal neo arrivato, l’argentino Valentini, ex Spal che ha assaggiato anche la Serie A con il Livorno. A centrocampo ci sono Nunziatini, che la Torres ha ceduto in prestito ai liguri, e l’esperto Garibaldi, con trascorsi in A e B. In attacco occhio al fantasista Cemenza, ex Juventus, ma il migliore realizzatore è finora il centrocampista ventenne Francesco Conti, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria: per lui due reti.

Le scelte di Greco

Dopo il turnover contro il Pineto ci si attende il rientro di Scotto in attacco, che dovrebbe giocare insieme a Fischnaller e probabilmente a Nanni, visto che Diakite, appena rientrato, non ha grande autonomia. A centrocampo assente Brentan, Mastinu sarà affiancato da Casini o Masala, mentre sulle corsie bisogna capire quali sono le condizioni di Zecca: se sta bene giocherà sulla fascia destra, altrimenti sarà ancora Zambataro a farne le veci sperando riesca a ritrovare smalto. In difesa Fabriani potrebbe ritrovare il posto da titolare mentre Coccolo, Dametto e Mercadante si contendono due maglie.

La formazione

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani, Dametto, Mercadante; Zecca (Zambataro), Masala, mastinu, Guiebre; Fischnaller, Nanni, Scotto.

