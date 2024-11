Torres, due gare verità 

Sassari. Due gare al “Vanni Sanna” per capire se la Torres può ripartire immediatamente o se occorre intervenire sul piano tecnico per mantenere le ambizioni da Serie B. Mercoledì contro il Milan Futuro per gli ottavi della Coppa Italia (alle 18), domenica alle 15 contro la nobile decaduta Ascoli per il campionato. Il test è non sulla quantità e qualità del gioco, o sulla percentuale di possesso palla: bisogna capire se la squadra sassarese può tornare a essere quella di poche settimane fa.

Bilanciamento

A una squadra che ha preso finora 16 gol serve un attacco che segni più delle 24 reti attuali. A oggi 7 le ha realizzate Fischnaller (in media), 4 Diakite (in media), 3 Scotto (leggermente sotto media), 2 Guiebre e Masala (in media), una sola Nanni (ha segnato di più con la nazionale di San Marino) e Mastinu, nessuna Varela, Zecca e Liviero. In altre parole, non c’è un terzo giocatore, o almeno una coppia di giocatori, che abbia rimpiazzato la produzione di Ruocco: 12 centri.

La situazione

Un punto in tre giornate, con due sconfitte di fila, assomiglia molto al momento di crisi che i rossoblù di Greco hanno attraversato alla 21esima giornata del campionato passato: sconfitta col Rimini, vittoria 1-0 con un’Olbia nelle retrovie della classifica, tre sconfitte di fila contro Carrarese, Sestri Levante e Juventus Next Gen. La Torres riuscì a reagire con 6 vittorie consecutive che servirono per mantenere almeno il secondo posto, ma ormai il Cesena aveva ipotecato la promozione diretta.

In questa stagione il Pescara è già a +7 sui sassaresi, che diventerà +10 in caso di vittoria sul Pineto oggi. La Virtus Entella, che ha sorpassato i rossoblù col colpaccio del “Vanni Sanna”, è ora a +4 dopo il successo sul Campobasso.

Interventi

Ecco perché le prossime due partite, soprattutto quella contro l’Ascoli, saranno la cartina di tornasole. Se la Torres non vince, la società deve correre ai ripari. A oggi si può pescare solo tra gli svincolati. La finestra invernale del mercato apre a gennaio ed è ancora lontana. Dopo la partita contro l’Ascoli sono in programma le sfide contro Carpi, Lucchese e Vis Pesaro. La quarta gara è il big match del 5 gennaio col Pescara: sarà anche solo la seconda giornata di ritorno, ma può dare un responso definitivo sulla rincorsa al primato. Ergo, se la dirigenza sassarese decide di intervenire prima di gennaio può farlo solo sul tecnico Alfonso Greco, che al di là delle critiche di parte dei tifosi è inevitabilmente il parafulmine dell’attuale piccola crisi (di risultati).

