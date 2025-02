Torres, due anni da record 

Corsi e ricorsi storici, coincidenze che spesso lasciano il tempo che trovano e a volte, invece, sono esemplificative della buona strada intrapresa. La Torres ne è un esempio quanto mai calzante in questo ultimo scampolo di inverno. La squadra sassarese è terza con merito in un campionato complicato quale quello di Serie C e lotta per un obiettivo che la scaramanzia vorrebbe innominabile e che, tuttavia, gli stessi protagonisti hanno sdoganato: la promozione in B, vetta mai raggiunta in 120 anni di storia. È possibile? Lo è, certamente. Lo dimostrano i numeri, come si spigava poc’anzi.

Sempre Pontedera

Se si torna indietro di una stagione, al febbraio 2024, salta agli occhi una evidente corrispondenza di andatura tra la Torres dell’epoca e quella attuale. Allora i rossoblù alla nona giornata di ritorno avevano sfidato proprio il Pontedera, stessa rivale incrociata nella nona giornata di ritorno di questa annata. Stavolta in casa, in precedenza in trasferta: identico il finale, la vittoria dei sassaresi. Di misura pochi giorni fa al Vanni Sanna grazie al talentino Carboni; con un 2-1 tirato dodici mesi fa. Oggi la squadra del tecnico Greco ha 56 punti ed è terza, allora ne aveva 59 ed era seconda. Stavolta la capolista Entella è lontana 5 punti, in quel caso la battistrada Cesena aveva ucciso il campionato e distava 12 lunghezze. Quasi identico il dato relativo alle reti: oggi sono 42 quelle fatte e 23 quelle subite, nel 2024 erano rispettivamente 41 e 28. Insomma, una quasi totale corrispondenza che mette in luce la notevole stabilità raggiunta dal club sotto tutti i punti di vista: societario e tecnico.

Saluti e rientro

Un risultato che affonda le radici in un periodo ancora precedente, cioè il dicembre 2022, quando il club decise di sollevare dall’incarico l’allenatore Greco a causa di risultati sotto le aspettative. La squadra si era arenata e una serie di rovesci l’avevano portata a soli 3 punti dalla zona playout, così per dare una scossa all’ambiente il fautore della promozione dalla Serie D era stato mandato via. «Al tecnico, protagonista della risalita in terza serie del club, va il ringraziamento per la professionalità dimostrata nei due anni alla guida della squadra sassarese», il comunicato dei vertici. Al suo posto arrivò Stefano Sottili, i cui risultati però furono ancora più deludenti. Greco ottenne 21 punti in 20 partite, Sottili si fermò a 13 in 13 giornate.

Tanto che nel marzo successivo saltò anche lui per lasciare il posto nuovamente a Greco. E la Torres si salvò senza patemi festeggiando la permanenza nella categoria il 23 aprile. «Ora c’è il tempo per programmare il futuro, una volta tanto con serenità e non con la fretta di questa estate, quando siamo stati ripescati solo ad agosto», disse il sassarese doc Gigi Scotto.

Il decollo

Così è stato. Ripartendo proprio da Greco, confermato in panchina dopo l’improvvida cacciata (tornare sui propri passi e ammettere l’errore è stata la carta vincente della società), la squadra ha cominciato a volare. Un anno fa di questi tempi l’Unione Sarda titolava “Una Torres mai vista, cancellati Zola e Cuccureddu”, a sottolineare il record di punti per la formazione rossoblù in questa categoria; oggi la situazione è di fatto identica e forse migliore, perché la distanza dalla vetta si può colmare e i sassaresi hanno subito una grande occasione: domenica vanno a Terni per sfidare la seconda in classifica mentre la capolista Entella sarà impegnata in trasferta contro la Vis Pesaro, quarta.

Un turno, il 29esimo, con l’incrocio tra le prime quattro della classe: una grande occasione per accorciare. Poi il 31 marzo, un lunedì, lo scontro diretto con la battistrada nel posticipo notturno. Insomma, il futuro è tutto da scrivere e potrebbe essere splendido. Ma tutto è cominciato due anni fa, con il ritorno in panchina di chi ha dimostrato di saper guidare questa fin qui meravigliosa avventura rossoblù.

