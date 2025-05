Torres, domani l’avversario 

Sassari. È iniziata ieri pomeriggio la settimana di allenamenti per preparare i playoff che mettono in palio la promozione in serie B. La Torres entrerà in gioco agli ottavi: prima gara domenica in trasferta, seconda gara al “Vanni Sanna” mercoledì 14 maggio. Quale sarà l’avversaria del primo turno della fase nazionale ancora non si sa: oggi si disputerà il secondo turno della fase regionale con dodici squadre e le sei vincenti passeranno al turno successivo, dove verranno raggiunte dalle terze dei tre gironi (Feralpisalò, Monopoli e appunto Torres) più il Rimini, che ha vinto la Coppa Italia. Gli accoppiamenti saranno stabiliti tramite un sorteggio domani alle 12,30 (diretta tv su Sky sport 24), quindi soltanto da allora i rossoblù di Greco potranno allenarsi anche tatticamente sull’avversario.

La sfida sarà di andata e ritorno. Le vincenti parteciperanno al turno successivo, quando entreranno in lizza le tre seconde dei gironi: Lanerossi Vicenza, Ternana e Audace Cerignola.

Le gare odierne

Oggi sono in programma le sfide (secche) tra formazioni dello stesso girone: Albinoleffe-Atalanta U23, Arezzo-Vis Pesaro, Catania-Potenza, Crotone Juventus Next gen, Pescara-Pianese e Renate-Giana Erminio.

Rientri auspicabili

La Torres spera di recuperare i quattro giocatori acciaccati e tenuti prudenzialmente a riposo domenica scorsa in occasione dell’amichevole col Tempio. Senza voler fare torto ad altri, i recuperi più urgenti da un punto di vista tattico sono quelli del difensore Antonelli, fermo da un mese, e del centrocampista Giorico. Due giocatori che per caratteristiche ed esperienza nel ruolo non hanno un cambio di pari portata.

Invece il difensore Dametto ha come alternativa a sinistra Mercadante e a destra Fabriani e anche Idda, qualora recuperi Antonelli. Così come il centravanti Diakite ha come alternativa Nanni, peraltro in ottimo stato di forma come dimostrano le tre reti segnate nelle ultime gare e la doppietta nell’amichevole coi galletti.

Disponibili

Gli altri sono tutti arruolabili e l’allenatore quindi dovrà fare scelte soprattutto tecniche. A oggi i sicuri del posto sono il portiere Zaccagno, i difensori Idda e Mercadante, gli esterni Guiebre e Zecca, il centrocampista Brentan, il trequartista Mastinu e l’attaccante Fischnaller. Per gli altri tre ruoli da coprire dipenderà anche dai recuperi di Antonelli e Giorico.

