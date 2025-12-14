«Torres, dobbiamo crederci» 

«Vogliamo uscire a ogni costo da questa situazione», esclama Eyob Zambataro, l'esterno di origine etiope che vive la terza stagione alla Torres. Proprio Zambataro è uno degli emblemi del cambio di passo che vuole attuare la squadra sassarese.

In estate sembrava diretto alla Ternana, poi invece l’operazione è saltata. Il giocatore è rimasto fuori a lungo e non solamente per ritrovare la condizione fisica. Poi è rientrato da titolare nell'interludio con Marco Sanna (la partita a Ravenna); con il ritorno di Alfonso Greco sulla panchina è invece fisso nell'undici di partenza. Impiegato sulla fascia sinistra. Dove la Torres ha ripreso a creare gioco e cross, tanto che è la seconda formazione del girone come numero di traversoni.

«Sicuramente è stato un inizio di stagione particolare e in salita, ma ora come ora il passato è alle spalle. Adesso voglio solo aiutare la squadra a uscire da questa situazione e sto dando tutto me stesso sia in allenamento che partita».

La fiducia

Non è un caso se con Zambataro a sinistra la qualità del gioco offensivo sta migliorando: «L’allenatore mi sta dando tanta fiducia e certamente giocare più partite e trovare continuità è fondamentale per un calciatore. Voglio ripagare la fiducia di mister Greco nel migliore dei modi. Due mesi fa fanno parte del passato e nel calcio le cose possono cambiare in fretta. Adesso ho l'opportunità di giocare e voglio dimostrare il mio valore per il bene della squadra».

Manca solo la vittoria

Col rientro del tecnico Greco la Torres ha ottenuto tre risultati utili su quattro. Ha pareggiato in casa contro Perugia e Pineto due partite dove obiettivamente meritava di vincere vista la superiorità dimostrata per quasi tutti i 90 minuti. Ha perso a Livorno in una gara condizionata dagli episodi, ma ha pareggiato due giorni fa con il Gubbio, lasciando intravedere confortanti progressi in fase difensiva che sono indispensabili per strappare punti anche lontano dal “Vanni Sanna”.

Certo, resta il tabù vittoria, che manca da ben sedici turni, ma l'impressione è che davvero sia questione di centimetri o anche di un piccolo aiuto della dea bendata che finora ha maltrattato Mastinu e compagni al di là dei propri meriti e demeriti.

Il futuro

L'esterno Eyob Zambataro è molto fiducioso: «Credo che nelle ultime gare si sia vista una Torres propositiva e che con determinazione vuole fare bene». Alla chiusura di quest’anno e del girone d'andata manca solamente una partita, quella casalinga contro la vice capolista Arezzo. Il pareggio di Gubbio è servito comunque per recuperare un punto al Perugia (ora distante solo due lunghezze) e al Bra, mentre resta il -3 rispetto al Pontedera. Come è facile intuire, la vittoria avrebbe significato già il primo aggancio a una concorrente diretta per la salvezza.

