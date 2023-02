Torres distratta e poco cattiva 

Sassari. La Torres non riesce a liberarsi dall’ansia. I rossoblù cadono ogni volta che potrebbero svoltare verso una salvezza tranquilla e anticipata. È successo contro la Recanatese con l’autogol all’88’, si è ripetuto a Pesaro con la sconfitta al 92’ ed è stato confermato nel derby di Olbia. Partite giocate in maniera e condizione diversa, ma due sono le costanti: le disattenzioni difensive nelle azioni decisive e la scarsa cattiveria. Il basso livello di agonismo è un problema, dato che il tecnico Sottili da quando è arrivato ripete che «per la salvezza diretta lotteremo sino all’ultima giornata».

L’impegno non basta

Assenze a parte, si pensava che il derby potesse fornire quel pizzico di cattiveria e motivazione in più anche per far fronte alle tante assenze. Invece ancora una volta, a parte qualche giocatore particolarmente aggressivo, non si va oltre l’impegno. Che da solo non basta a un gruppo con alcune lacune.

Restano nove partite. Occorrono almeno 10 punti per evitare di essere coinvolti nella bagarre dei playout. Anche perché nei confronti della Vis Pesaro il saldo è negativo (un pareggio e una sconfitta), mentre sull’altra formazione staccata di 3 punti, il San Donato Tavarnelle, il bilancio è in pareggio come risultati (un successo a testa), coi rossoblù che hanno un gol in più.