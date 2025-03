Torres dipende solo da te 

Sassari. «L’attacco non segna? Non è un discorso tattico, capitano questi periodi»: così il tecnico Alfonso Greco alla vigilia della seconda trasferta di fila. La Torres è chiamata a tornare al successo per difendere il terzo posto dall’assalto del Pescara, che ha approfittato della “sosta” dei sassaresi (un solo punto in tre giornate). Domani alle 15 i rossoblù sono impegnati sul campo della Pianese, a secco da tre giornate (altrettante sconfitte senza segnare reti) nonostante una coppia da 20 gol: Mignani ne ha firmati 13 e Mastropietro 7, entrambi con due rigori nello score.

L’allenatore aggiunge: «Quello che realmente ci è mancato nelle ultime due-tre partite è un po’ di lucidità nella fase realizzativa, non abbiamo concretizzato la mole di lavoro. Abbiamo fatto la gara anche a Perugia ma siamo mancati negli ultimi 20 metri».

Assenze e acciacchi

Poi la puntualizzazione: «Abbiamo qualche seccatura. Fabriani non è uscito benissimo dalla gara di Perugia, Carboni si trascina un problemino, Mercadante rientrerà solo la settimana prossima, ma a 11 ci arriviamo e non mi piace avere alibi». Se non altro rientra dalla squalifica l’esterno sinistro Guiebre e sembra recuperato Antonelli, che riprenderà il posto al centro del terzetto difensivo con i veterani Idda e Dametto.

Per l’attacco c’è anche Diakite, ma è reduce da un’influenza pesante e quindi al massimo verrà impiegato come cambio. Il rientro di Scotto offre comunque una soluzione aggiuntiva alla consueta coppia Fischnaller-Zamparo.

L’avversaria

All’andata vittoria netta della Torres per 3-0 con reti di Dametto, Diakite e Scotto, quest’ultimo autore di uno spiovente da poco meno di metà campo giudicato uno dei gol più belli della stagione. La Pianese è squadra che sta andando a strappi nel girone di ritorno: prima delle tre sconfitte aveva inanellato quattro vittorie.

Equilibrio quasi totale tra attacco (38 reti realizzate) e difesa (37 subite) così come non sono vistose le differenze tra rendimento casalingo (25 punti) ed esterno (19) e neppure tra reti segnate o incassate nel primo e nel secondo tempo. Curiosità: le ultime cinque gare hanno avuto un punteggio identico: 1-0, ma due sono vittorie e tre sono sconfitte.

Il tecnico Alfonso Greco però specifica con chiarezza: «Più che sulla Pianese ci concentriamo su noi stessi. Dobbiamo riacquistare le energie fisiche e mentali perché qualcosina abbiamo perso nelle ultime gare».

