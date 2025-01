«Torres, devi approfittarne» 

Sassari. «Non c’è una squadra più forte delle altre, la Torres può e deve approfittarne»: parola di Marco Sanna, attuale allenatore della Primavera rossoblù. L’esperienza del centrocampista sassarese è sterminata, da allenatore e soprattutto da giocatore, visto che ha frequentato tutte le categorie: dalla Serie D (ha subito vinto il campionato col Tempio) alla Serie A con Cagliari e Torino passando per la Serie B (Sampdoria) e la Serie C (Torres e Nuorese).

Marco Sanna, la Torres è seconda anche in questa stagione: cosa significa?

«Che la base è molto solida: una società forte, uno staff tecnico che sta facendo bene e una rosa importante. Era già buona l’anno scorso e quest’anno è stata migliorata».

Può essere l’anno buono per lottare per la promozione diretta in Serie B?

«È evidente che la Torres è tra le prime quattro o cinque. Deve avere la costanza, ha avuto un piccolo calo ma l’ha superato e ha dimostrato che può fare benissimo».

Quali sono i punti di forza della Torres?

«I giocatori forti. Chi subentra è di primissimo ordine e infatti parte anche da titolare. Basta citare il nuovo arrivato Zamparo, che sa muoversi bene a destra e sinistra, ha tecnica. Tra le individualità importanti menziono Giuseppe Mastinu, che in qualsiasi squadra di questo campionato brillerebbe. Quando poi gioca sulla trequarti è davvero devastante».

Che tipo di campionato è quest’anno?

«Vedo qualità solo in poche squadre e le ho viste davvero tutte. La maggior parte pensa a non prenderle e contro la Torres molte si sono chiuse, così è difficile giocare. Non c’è un Cesena. A me il Pescara non aveva convinto, ha tanti giovani. Mi sono piaciute di più Ternana, Ascoli e Spal mentre la Virtus Entella è borderline, non ha i picchi per ammazzare il campionato».

Che effetto fa vedere in Serie C squadre che hanno fatto pure la Serie A come Ascoli, Pescara, Ternana e Perugia?

«Sono piazze importanti ma non vedo una società più forte delle altre e la Torres ne deve approfittare».

Tra i giocatori delle avversarie c’è qualcuno che l’ha impressionata?

«Il centrocampista Varone dell’Ascoli, che non ha sbagliato nulla. Poi gli attaccanti Cicerelli e Cianci della Ternana sono di primissimo ordine».

Il sedicenne Andrea Fois ha firmato da professionista, che tipo di giocatore è?

«Ha giocato con me in Primavera perché anche se è un 2008 è molto avanti: è una mezza punta, può fare il trequartista e giocare anche alto a destra. Ha molte qualità ma a certi livelli deve aumentare i giri, però è intelligente e tutti gli auguriamo possa fare strada».

Qual è il segnale per gli altri giovani del vivaio?

«La società sta puntando anche sul settore giovanile da qualche anno, abbiamo anche altri giovani validi e c’è la speranza di vederli in prima squadra».

