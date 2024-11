torres così non va 

Torres 0

Virtus Entella 1

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Dametto, Antonelli, Fabriani; Zambataro (30’ st Zecca), Giorico (30’ st Casini), Brentan, Liviero (30’ st Guiebre); Varela (21’ st Scotto), Diakite (41’ st Goglino). Fischnaller. In panchina Petriccione, Mercadante, Coccolo, Masala, Idda. Allenatore Greco.

Virtus Entella (3-5-2) : Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (35’ st Zappella), Franzoni, Lipani (35’ st Siatounis), Di Noia (28’ st Corbari), Di Mario; Guiu-Vilanova (28’ st Casarotto), Castelli (35’ st Santini). In panchina Paroni, Siaulys, Tomaselli, Costa, Ndrecka, Portanova. Allenatore Gallo.

Arbitro : Allegretta di Molfetta.

Rete : secondo tempo 44’ Santini.

Note : ammoniti Di Noia, Dametto, Varela, Antonelli.

Sassari. La Torres non sprinta più nel secondo tempo e come a Rimini incassa il gol. Solo che la rete di Santini all’89’ è quella del colpaccio della Virtus Entella, che assieme alla Ternana scavalca i rossoblù facendoli slittare al quarto posto. Sconfitta mal digerita da parte dei tifosi (non solo della Curva), che fischiano a fine partita. Obiettivamente però il risultato sembrava inchiodato sul pareggio dopo un match con pochissime emozioni. I liguri hanno confermato la solidità difensiva in trasferta (appena 3 gol incassati in sette partite) e la squadra sassarese ha ribadito che senza Mastinu (squalificato) perde in fantasia e anche che tra le mura amiche non riesce a produrre lo stesso volume di gioco in attacco.

Primo tempo

Al 7’ Liviero riceve in area su rimessa laterale e si gira bene ma la conclusione è debole. All’11’ la migliore occasione della prima frazione: Fischnaller riparte dalla propria trequarti con un dribbling e apre al centro il contropiede per Varela che serve a destra Zambataro, ma l’esterno anziché entrare in area e concludere mette di nuovo in mezzo e gli avversari intercettano. Al 20’ proteste rossoblù su incursione in area di Fischnaller perché il difensore scivola e tocca forse con un braccio.

Secondo tempo

La Virtus Entella ha un altro piglio e va vicino al gol proprio in apertura: punizione, sponda vicino al palo sinistro di Marconi e in area piccola Castelli di testa la manda sul palo destro, poi la difesa sassarese sventa. La Torres riprende quota ma Diakite sbaglia il passaggio nel contropiede tre contro due. Al 72’ fiammata di Zambataro a destra (l’unica della gara) e il portiere respinge. All’89’ il neo entrato Santini prende palla a sinistra, fa due passi verso il centro e scarica un siluro all’incrocio opposto. È la seconda sconfitta casalinga. E arrivano pure fischi.

