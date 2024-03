Torres cooperativa del gol 

Sassari. Ma che bella questa Torres che vince anche quando deve fare a meno di giocatori importanti. Cinque successi di fila: 11 gol fatti e appena 2 incassati. Chi ha segnato? Otto giocatori: Zecca 3 reti, Ruocco 2, una a testa Fischnaller, Scotto, Diakité, Zambataro, Masala, Giorico. La dice lunga su quanto sia distribuita la pericolosità offensiva nella formazione sassarese.

I goleador

Su 11 reti realizzate da Fischnaller ben 6 sono risultate decisive ai fini del risultato e addirittura in sette partite è stato il bomber altoatesino a sbloccare il risultato dallo 0-0 iniziale. Attenzione al dato: 11 reti in 24 gare (tre da subentrato) sono quasi un centro ogni due partite giocate. Bomber vero, con fiuto del gol e tempi di reazione rapidissimi, come confermato contro la Spal con lo stop e lo spiovente al volo su una respinta corta della difesa. Lo segue Ruocco: 10 centri, la metà determinanti ai fini del risultato.

Difesa blindata

Da quando Giorico è affiancato da un centrocampista vero, quasi sempre Cester, ne ha guadagnato la fase difensiva: 2 sole reti al passivo in cinque partite. Non è un caso: anche all’andata, quando in mezzo al campo c’erano due centrocampisti veri (nelle rotazioni entrava pure Kujabi), la Torres subiva pochissimo: un gol in cinque partite con 4 vittorie e un pareggio.

È proprio l’equilibrio a centrocampo il fattore più importante nel dare solidità all’undici rossoblù, dato che il terzetto della difesa e il portiere sono cambiati raramente e senza variazioni significative. Per questo il tecnico Alfonso Greco sta di nuovo puntando sul doppio centrocampista, che consente un maggiore filtro.

Ora la bestia nera

Questa magnifica Torres non deve dimostrare più nulla. Anzi, una cosa è rimasta: non perdere contro la Virtus Entella, vera e propria bestia nera da quando i rossoblù sono ritornati in terza serie. Tre gare e tre sconfitte, tra l’altro senza mai fare gol, unica porta rimasta involata da Scotto e compagni in queste due stagioni. Domenica al “Vanni Sanna” anche i tifosi dovranno aiutare la squadra a dimostrare che nessuna avversaria le è superiore.

RIPRODUZIONE RISERVATA