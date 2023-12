Torres, contro l’Arezzo prove di big match 

Sassari. Battere l'Arezzo per dimostrare la propria forza prima del big match sul campo della capolista Cesena (ieri vittoriosa nell’anticipo). Ecco la missione della Torres alle 14 al “Vanni Sanna” nel terzultimo turno d'andata.

Tante assenze

La squadra sassarese dovrà fare a meno di cinque giocatori. Tre per squalifica: il difensore Idda e i centrocampisti Giorico e Cester. Due per infortunio: l'attaccante Diakite, fermo da un paio di settimane per il ripresentarsi di un problema muscolare, e l'esterno Verduci. Se la scelta del sostituto di Idda è scontata o quasi, con Fabriani in netto vantaggio su Sieniega, a centrocampo c’è un ballottaggio a tre per chi farà da partner a Mastinu: Lora, Kujabi e Masala, fresco di laurea in Scienze Motorie. Viste le caratteristiche offensive di Mastinu, la scelta dovrebbe ridursi tra Lora e Masala, più portati all'interdizione di Kujabi. Per il resto collaudato triangolo offensivo Ruocco-Fischnaller-Scotto, col capitano che cerca di sbloccarsi come goleador dopo due mesi e mezzo di astinenza.

L'avversaria

L'Arezzo è allenato dal 69enne Paolo Indiani, specialista in promozioni (ne ha ottenute una decina in carriera) e che predilige la difesa a quattro mentre variano le linee di centrocampo, trequarti e attacco. Il rendimento dei toscani è stato altalenante, senza una vera serie di risultati positivi. In trasferta ha già vinto tre volte: a Rimini e Chiavari contro la Virtus Entella, per 2-1, e a Fermo contro la Fermana per 3-2 con tripletta di Guccione, trequartista-punta che insieme a Gucci ha già firmato 11 reti sulle 19 totali. All'attivo nelle gare esterne anche il pareggio sul terreno della Vis Pesaro. Di contro l'Arezzo ha perso sui campi di Pescara, Recanatese, Ancona e Juventus Next Gen. Da segnalare a centrocampo la presenza dell'ex Foglia, che ha disputato a Sassari le stagioni 2013/14 e 2014/15. Le gare giocate finora dimostrano una certa fragilità difensiva dell'Arezzo dopo l'intervallo: ha incassato nel secondo tempo ben 19 reti delle 25 totali. All'opposto la Torres che ha realizzato nella ripresa 17 delle 24 reti totali. E proprio l'approccio del primo tempo è l'aspetto sul quale il tecnico Greco sta lavorando.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Zecca, Lora (Masala), Mastinu, Liviero; Ruocco, Scotto; Fischnaller. Allenatore A. Greco

