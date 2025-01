Torres contro il tabù Milan 

Sassari. La strada che porta sul podio vede il Diavolo al posto di blocco. Nel lunch match delle 12,30 che si gioca oggi a Solbiate Arno la Torres prova a infrangere il tabù Milan Futuro: pareggio faticoso all’andata e sconfitta con eliminazione dalla Coppa Italia. La prima vittoria contro i giovani e talentuosi rossoneri varrebbe l’aggancio al Pescara, che ieri ha confermato il suo momento critico pareggiando in casa col Rimini. Raggiungere a 42 punti gli abruzzesi significherebbe spodestarli, dato che contro di loro i sassaresi sono in vantaggio negli scontri diretti: pareggio all’andata e vittoria al “Vanni Sanna” domenica scorsa. Vincere consentirebbe anche di non farsi distanziare dalla Ternana, che ha battuto il Gubbio ed è capolista solitaria a quota 45 punti in attesa della gara odierna tra Ascoli e Virtus Entella.

Il confronto

«Sarà una partita molto fisica», ha ricordato il tecnico Alfonso Greco. La caratteristica del Milan Futuro, oltre l’età media più bassa del torneo (neppure 21 anni), è proprio la stazza fisica di molti giocatori, superiore ai 180 centimetri, ma anche la rapidità. Un aspetto che sinora ha messo in difficoltà la Torres. Ecco perché la squadra rossoblù dovrà rispondere con giocatori che abbiano altrettanta fisicità, come Zecca e Guiebre sulle corsie, ma anche Varela e magari Nanni in avanti al posto dell’infortunato Scotto per completare il tridente offensivo con Fischnaller.

Rientri

A centrocampo dovrebbe rientrare Giorico e giocare insieme a Mastinu, salvo che mister Greco non pensi a una variazione con Giorico e Mastinu assieme e Mastinu e Varela sulla trequarti dietro Fischnaller, in modo che la punta non sia costretta a tornare troppo indietro per giocare il pallone ma possa sfruttare la sua abilità e il suo istinto negli ultimi venti metri.

Il Milan è terzultimo e non ha variazioni significative tra il rendimento casalingo e quello in trasferta. Piuttosto è più semplice che segni nel primo tempo (11 reti sulle 17 totali), mentre la difesa ha incassato qualche gol in più nel secondo: tipico delle formazioni con giocatori poco esperti.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre; Varela, Mastinu; Fischnaller. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA