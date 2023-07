Torres, continua la ricerca del gol perduto: domani terza (e ultima) amichevole friulana 

Sappada. La Torres che verrà farà anche gol, quello che è mancato nelle amichevoli col Como e soprattutto col Padova, avversaria di pari valore, dato che i comaschi militano in serie B. È calcio d'agosto quindi sono più intuizioni e supposizioni che dati certi su una squadra che questa settimana concluderà il ritiro friulano di Sappada e farà rientro il 4 agosto a Sassari.

In entrambe le amichevoli il tecnico Alfonso Greco ha sperimentato il modulo che prevede tre difensori più almeno un quarto che è in genere l'esterno di sinistra, perché a destra Zecca è soprattutto un tornante portato alla costruzione. Nelle due partite i giocatori utilizzati come titolari sono stati il portiere Zaccagno, i difensori Idda e Antonelli, i centrocampisti Urso e Giorico, l'esterno destro Zecca, Ruocco che in attacco fa il trequartista e il centravanti Diakite.

L'impressione è che il terzino Pelamatti e l'attaccante Fishnaller siano gli altri due ai quali pensa l'allenatore rossoblù per la formazione titolare, che ha perso entrambi gli incontri 1-0. Resta quindi il ballottaggio per un posto in difesa, dove hanno giocato finora Pinna, Dametto e Fabriani.

Mercato quasi chiuso

Resta ancora un'amichevole da giocare in Friuli, domani contro il Cjarlins Muzane, che milita in serie D. Da considerare in uscita i centrocampisti Gianola e Bonavolontà, i difensori Lombardo e Ferrante, il centrocampista offensivo Lisai.

Il mercato è quasi chiuso. Probabilmente lo staff tecnico e la dirigenza vuole vedere in azione la squadra per capire se manca ancora qualcosa e in quale reparto. Considerando che 6-7 undicesimi sono nuovi bisogna attendere che si formi l'amalgama tra vecchi e nuovi. Soprattutto per quanto riguarda la manovra offensiva e l'incisività in zona gol, punto debole della squadra della stagione passata. Di sicuro sono aumentate esperienza e qualità, due doti che faranno comodo. Anche per limitare quelle incertezze o black out difensivi che sono costati cari in gare dove ai punti i rossoblù avrebbero meritato più del risultato finale.

