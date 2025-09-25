Torres condizionata da errori e assenze 

Sassari. Troppi infortuni, qualche errore individuale pagato carissimo, vulnerabilità sui calci piazzati. Sono le zavorre che tengono la Torres in zona playout e le hanno fatto raccogliere meno di quanto avrebbe meritato, vale a dire almeno 3 punti in più considerate le trasferte contro Bra e Juventus Next Gen. Quanto alla sfortuna e a qualche rivedibile direzione arbitrale (soprattutto col Bra), si spera nella compensazione.

C’è poco tempo per rammaricarsi e preoccuparsi: sabato arriva il lanciato e imbattuto Ascoli che tallona la coppia di testa Arezzo-Ravenna. Il tecnico Pazienza dovrà arrangiarsi con quello che ha, variando magari il copione se non come modulo almeno come uomini.

Gli assenti

Due assenze pesano più delle altre: il trequartista Mastinu, leader e giocatore di maggior tasso tecnico, e il portiere Zaccagno. La squalifica del secondo Petriccione dopo l’espulsione contro la giovane Juventus costringerà a schierare da titolare il terzo portiere, Marano, che l’anno scorso ha giocato in Serie D col Latte Dolce.Gli altri fermi per infortunio sono il difensore Stivanello, l’esterno Lattanzio, il difensore Antonelli e l’esterno Scheffer, che forse riusciranno a rientrare ma difficilmente potranno essere titolari.

I calci piazzati

Oltre la metà delle reti incassate (5 su 8) sono arrivate su situazioni di calcio piazzato: punizioni e soprattutto corner. Il tecnico Pazienza ci lavora ma evidentemente qualcosa va cambiato, a meno che non siano limiti precisi dei giocatori. Oltretutto i gol sono stati presi a prescindere dal portiere e dai giocatori in campo in quel momento.

Carboni e Zambataro

Merita una chance il trequartista Carboni, tra i giocatori più tecnici di una squadra che già deve fare a meno di Mastinu e ha Lunghi che va ancora a corrente alternata. Il 21enne sassarese ha una presenza da titolare (a Campobasso) e una da subentrato (col Pontedera) per un totale di appena 98’ giocati. Difficile comprendere perché resti fuori anche contro formazioni molto giovani come la Juventus Next Gen.

La merita anche Zambataro, visto che sulle fasce la Torres produce pochino: Nunziatini è abbastanza continuo ma non ha i guizzi di Guiebre, mentre Zecca da qualche gara è appannato sulla destra. Zambataro può giocare in una corsia laterale o nell’altra. Va inserito, se non come titolare, almeno come cambio.

Le belle novità

Per evidenziare anche quanto va bene, va detto che in effetti in parità numerica la Torres ha giocato meglio e prodotto di più rispetto sia al Bra sia alla Juventus. Tra i singoli grande crescita per Sala, mezz’ala dinamica e di discreta tecnica. È piaciuto Di Stefano come titolare, seconda punta di gran movimento e buone intuizioni offensive. Ha disputato un primo tempo incoraggiante Biagetti da braccetto destro del terzetto difensivo.

