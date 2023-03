Torres con l’Aquila in cerca della svolta 

Sassari. Vittoria o playout. Non ha alternativa la squadra sassarese questo pomeriggio alle 14,30 sul campo dell’Aquila Montevarchi, fanalino di coda del girone. Le sconfitte contro Olbia e Pontedera hanno quasi azzerato la distanza con la zona spareggi, ridotto alla miseria di due punti. La formazione toscana non vince da dieci turni, ha la peggiore difesa del campionato con un gol e mezzo incassato a partita e non sembra avere guadagnato sprint dal cambio di allenatore, con Banchini al posto di Malotti.

In settimana si è parlato poco alla Torres e lo stesso tecnico Stefano Sottili ha sottolineato come le parole siano ormai superflue e i margini di errore risicatissimi: «Restano sempre meno partite e i punti in palio diventano più pesanti». Il mister rossoblù ha ricordato le sette assenze. Quattro per infortunio: Diakite, Ferrante, Lombardo e lo sfortunato Sanat che ha chiuso anzitempo la stagione. Tre per squalifica: Urso, Masala e Liviero, che sconta l’ultimo dei quattro turni. Se non altro tutti e tre rientreranno per il turno infrasettimanale col Rimini martedì al “Vanni Sanna”.

Scelte quindi abbastanza obbligate per Sottili. Forse l’unico vero dubbio è tra i pali: nell’ultima partita ha giocato l’esperto Garau, ma l’impressione è che Salvato resti il titolare. In attacco invece dipende dall’eventuale recupero di Scappini, già nella Penisola per curare il mal di schiena. È in ballottaggio con Omoregbe.

La formazione

Torres (4-3-1-2) : Salvato; Fabriani Antonelli Dametto Girgi; Bonavolontà Lora Gianola; Lisai; Omoregbe (Scappini) Ruocco.