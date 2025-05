Torres, comincia l’operazione Serie B  

Sassari. Prima gara degli ottavi, o primo tempo di un match da 180 minuti. Stasera a Bergamo contro l’Atalanta Under 23 (inizio alle 20) la Torres inizia i playoff con l’obiettivo di fare più strada dell’anno scorso nella rincorsa alla Serie B. Nella stagione passata la squadra sassarese fu eliminata al suo esordio, nei quarti (era arrivata seconda, quest’anno terza), dal Benevento. Ed era andata male anche nella stagione 2005/06, quando i rossoblù allenati da Cuccureddu persero il doppio confronto col Grosseto (1-0 in entrambi i casi) allenato da Allegri. Questo è dunque il terzo assalto alla serie cadetta attraverso gli spareggi. Per arrivare sino in fondo occorrerà superare quattro avversarie.

Numeri e curiosità

Gioventù nerazzurra contro esperienza rossoblù. Età media dei giovani talenti allenati da Modesto: 21-22 anni a seconda dello schieramento. Età media del gruppo guidato da Greco: 28-30 anni a seconda delle scelte. Il più elevato della Serie C.

Nelle ultime dieci gare (otto di campionato e due di playoff) l’Atalanta Under 23 ha ottenuto 5 vittorie, 4 pareggi e perso solo in casa per 3-1 contro l’Arzignano Valchiampo. Nelle ultime dieci partite, tutte della stagione regolare, la Torres ha vinto solo 3 volte, pareggiato altrettante e perso 4 gare contro Ternana, Perugia, Pianese e Lucchese. Numeri utili a farsi un’idea. Ma i playoff sono un torneo a parte, anzi due tipi di torneo, perché nei due turni della fase a gironi l’Atalanta U23 ha sfidato le avversarie in una partita secca vincendo sempre in trasferta: 2-1 col Trento e 3-1 con l’Albinoleffe. Ora invece la gara è sul doppio confronto, andata e ritorno. E almeno in questo primo scontro è Sassari ad avere la posizione migliore, quindi a parità di risultato e gol passerebbe ai quarti senza bisogno di supplementari o rigori.

I duelli

Dal momento che le due squadre utilizzano lo stesso modulo (o quasi) con tre difensori, quattro centrocampisti e un triangolo variabile, è abbastanza facile intuire quali saranno i duelli fondamentali. Il serbo Vlahovic ha già firmato 19 reti in campionato e ha sempre segnato nei playoff. Rapidità e opportunismo grazie alla letture offensive sono le sue caratteristiche, che possono mettere in difficoltà Antonelli (se rientra dopo l’infortunio) o Idda. La rapidità è l’arma dell’altro polo di riferimento in attacco, Vavassori, per lui 10 centri.

Occhio poi al diciannovenne Cassa, che può giocare trequartista. Sulle fasce duello tra il possente Bernasconi (ma anche Zecca ha fisico) e il pungente Bergonzi, che dovrà vedersela con Guiebre. La difesa bergamasca ha fisicità (Obric è alto 194cm) ma non è inappuntabile, come dimostrano i 55 gol subiti in 40 gare. Resta da capire se il tecnico Greco voglia puntare su un attacco con Nanni o Diakite centravanti e due punte a supporto (Fischnaller e Scotto), oppure se andrà con Mastinu trequartista alle spalle di Fischnaller e un altro attaccante. L’allenatore sulla formazione è rimasto abbottonatissimo.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda (Fabriani), Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico (Masintu), Brentan, Guiebre; Mastinu (Scotto); Fischnaller, Nanni (Diakite). Allenatore Greco.

