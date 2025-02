Torres, Colombino rilancia la sfida 

Sassari. «Confermarsi ad alto livello è più difficile, eppure noi lo stiamo facendo»: il direttore sportivo Andrea Colombino ci tiene a inquadrare la stagione della Torres nella giusta luce. L'uomo del mercato rossoblù (da quattro anni) fa il punto dopo il mercato di gennaio.

Andrea Colombino, perché le partenze di Goglino e Coccolo?

«I ragazzi che sono andati in prestito avevano richiesto più minutaggio e qui avevano difficoltà a trovarlo, ma torneranno da noi a fine anno».

Due innesti a gennaio, era quello che voleva la Torres?

«Sì, non si trattava solo di coprire un ruolo ma anche di avere le caratteristiche e la mentalità giusta per inserirsi nel nostro contesto. La trattativa con Zamparo è iniziata prima di Natale e c'era forte concorrenza».

E con Carboni, com'è andata?

«L'operazione è nata attorno al 20 gennaio. Inizialmente volevamo rilevare il prestito che il Cagliari ha fatto alla Ternana, poi si è creata la possibilità di prenderlo in maniera definitiva e questo ci riempie d’orgoglio perché è un sassarese. Il Cagliari si è riservato una percentuale sul ricavo dell'eventuale vendita».

Avevate altri obiettivi di mercato?

«Altre trattative vere non ce ne sono state, Dametto è tornato in gruppo e quindi la necessità dell'ingaggio di un difensore è venuta meno».

State lavorando già sui contratti della stagione prossima?

«In scadenza a giugno c'è solo quello di Riccardo Casini, ma il centrocampista ha deciso di rimanere. Varela e Guiebre sono in prestito con diritto di riscatto condizionato dall’approdo in Serie B ma pensiamo di poter trattare anche per un titolo definitivo».

Avete sette giocatori sardi, cosa significa?

«Avere sardi che fortificano l’identità ci riempie di orgoglio e non escludo che in futuro ce ne possano essere altri, l’importante è che siano bravi».

Da quali giocatori vi aspettate una crescita?

«Non solo dai giovani, perché anche chi è più grande può migliorare, come dimostra Fischnaller. C'è anche chi vuole rilanciarsi. Contano le motivazioni».

Siete terzi nonostante un budget non certo tra i più ricchi, cosa vuol dire?

«Non sempre il budget è discriminante. Certo molti competitor hanno un plafond per l'acquisto dei cartellini, non solo per gli stipendi, ma noi ci muoviamo in altro modo».

Cosa manca alla Torres per pensare in grande?

«Un centro sportivo proprio. Non è certo agevole per i giocatori allenarsi in un altro campo e poi tornare al “Vanni Sanna” per fare le docce calde».

La classifica vi vede a -7 dalla vetta, quali riflessioni avete fatto?

«Mancano dodici partite, sono un’infinità, anche se la Virtus Entella va forte. A fine marzo faremo le valutazioni. Godiamoci quello che stiamo facendo, ci sono società con budget importanti e strutture che invece fanno fatica. Siamo al nono risultato utile, con sette vittorie, eppure il pareggio di domenica con il Gubbio è stato visto come una catastrofe».

