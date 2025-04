torres col fiato corto 

Torres 0

Spal 0

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Fabriani (23’ st Zambataro), Antonelli, Dametto; Zecca, Brentan (28’ st Masala), Mastinu (18’ st Casini), Liviero (18’ st Guiebre); Varela, Scotto (18’ st Zamparo); Fischnaller. In panchina Petriccione, Petricciuolo, Frau, Diakite, Zambataro, Nanni. Allenatore Greco.

Spal (3-5-2) : Galeotti; Arena, Bruscagin, Fiordaliso; Calapai (28’ st Zammarini), Nador, Awua Parigini (43’ st D’Orazio), Mignanelli; Molina (43’ st Antenucci), Spini (14’ st Rao). In panchina Meneghetti, Zenti, El Kaddouri, Haoudi, Iglio, Dimbonda, Bassoli, Nina. Allenatore Baldini.

Arbitro : Aldi di Lanciano.

Note : ammoniti Baldini, Mastinu, Fiordaliso, Zaccagno, Molina, Awua, Dametto, Parigini; spettatori 3.318 (52 da Ferrara).

Sassari. Un mezzo flop. Finisce 0-0 al “Vanni Sanna” e a guadagnarci è più la Torres, visto il computo delle occasioni che pende dalla parte della Spal, con il portiere Zaccagno chiamato ad almeno tre prodezze. Della squadra spumeggiante che se l’è giocata alla pari con la capolista Virtus Entella c’è traccia solo nei primi venti minuti, poi viene fuori la formazione di Ferrara, decisamente più aggressiva e anche motivata.

Dal punto di vista tattico i rossoblù hanno sofferto troppo la pressione uomo contro uomo degli ospiti e pian piano sono stati sovrastati anche atleticamente. L’uscita poi nel secondo tempo di Brentan e Mastinu ha tolto due punti di riferimento per la manovra.

La cronaca

Nel primo tempo inizia meglio la Torres, che potrebbe passare già al 10’ ma Fischnaller arriva in ritardo sul cross rasoterra di Varela. Scotto spreca al 15’ la verticalizzazione di Mastinu perché fa scorrere la palla verso l’esterno. La rete di Varela al 17’ è annullata dall’arbitro per un tocco di mano. La Spal prende coraggio: Parigini in mischia spara alle stelle ma al 37’ è bravo nell’incursione a sinistra e Zaccagno alza in angolo.

Nel secondo tempo ci si aspetta che la Torres riprenda l’inerzia e invece si ammoscia definitivamente. Al 67’ Molina va via a Fabriani che si è fatto male (infatti viene sostituito da Zambataro) ed entra in area, lo chiude benissimo Antonelli, riprende Rao che però allarga troppo il diagonale. Si accende una piccola mischia. Al 73’ Rao va via al neoentrato Zambataro ma si allunga la palla e Zaccagno è perfetto nell’uscita. Gli ospiti protestano e chiedono il rigore. Guiebre conclude a incrociare: fuori. Erroraccio di Casini in retropassaggio al 75’ e Molina tira a colpo sicuro ma davanti alla porta c’è Antonelli. Riprende Rao e Zaccagno sventa. Intermezzo all’85’ con siluro di Masala da 30 metri (punizione): vola Galeotti. Al 93’ Rao va al tiro: prodezza di Zaccagno.

RIPRODUZIONE RISERVATA