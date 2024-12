Torres, chiudi in bellezza 

Sassari. È la chiusura del girone d’andata e dell’anno al “Vanni Sanna”. Una gara da vincere «per dare una soddisfazione a noi e soprattutto ai tifosi», ha detto il tecnico Alfonso Greco nel presentare il match contro la Lucchese di domani alle 15. Dovrebbe essere normale vincere tra le mura amiche, ma in questo girone d’andata la Torres c’è riuscita appena tre volte: contro Vis Pesaro, Perugia e Pianese. Tre anche i pareggi e le sconfitte, con Arezzo, Virtus Entella e Ascoli. Nel girone di ritorno del 2023/24 i rossoblù hanno ottenuto 6 successi, un pari e 3 sconfitte. Bilancio casalingo quindi non irresistibile nell’anno solare: 9 vittorie, 4 pareggi e 6 ko.

«Le vittorie in trasferta danno gli stessi punti di quelle in casa», ha risposto l’allenatore alla consueta domanda sul perché del rendimento così differente tra le partite giocate a Sassari (12 punti) e quelle lontano dall’Isola (20 punti), ma è fuori di dubbio che sono soprattutto i successi davanti ai propri tifosi a portare pubblico, e nel corso delle settimane le presenze sono calate da oltre 5mila a 3mila scarse. Chissà che non possa aiutare l’iniziativa congiunta con la Dinamo, con gli abbonati del basket che possono acquistare il biglietto per la Torres con lo sconto del 20 per cento.

Assenze e modifiche

Gli assenti sono tre «Masala, come sapete, per l’infortunio muscolare, Goglino lamenta ancora un problema a una spalla e Mastinu deve scontare il secondo e ultimo turno di squalifica». In compenso rientra Dametto dalla squalifica e sembra in leggero vantaggio su Mercadante, a meno che Greco non stia pensando di utilizzare da subito uno tra Coccolo e Idda spostando Fabriani a sinistra. Sulle fasce il rendimento offensivo di Guiebre e Zecca suggerisce una loro conferma, così come della coppia di centrocampo Giorico-Brentan con Casini che partirà ancora dalla panchina. In avanti la scelta è importante, anche perché la Lucchese dovrebbe giocare con quattro difensori, quindi va capito se l’idea è avere tre punte rapide (col ritorno di Varela da titolare) oppure un centravanti come Diakite o Nanni.

L’avversaria

Mister Greco non si fida della posizione da playout della Lucchese: «Vale più della classifica attuale perché ha raccolto meno di quello che meritava». I numeri dicono che alla formazione ospite fa poca differenza giocare in casa o fuori ma che comunque l’attacco ha grosse difficoltà (solo 16 reti realizzate) ed è andato a segno solo in nove partite su diciotto. Non sta certo meglio la difesa (30 gol subiti), e questo porta al peggior differenziale del girone dopo quello del fanalino di coda Legnago Salus. Unico risultato di pregio contro le migliori del campionato il pareggio a reti involate di Chiavari contro la Virtus Entella. Per il resto la Lucchese ha perso sonoramente con la Ternana (5-0), nettamente col Pescara (3-1) e di stretta misura con Vis Pesaro (2-1) e Arezzo (1-0), mentre col Rimini ha pareggiato 2-2 con un gol all’86’.

