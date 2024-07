Torres, che sorpresa varela 

Sappada. Due vittorie e un pareggio: è il bilancio delle tre amichevoli giocate nei dintorni del ritiro friulano di Sappada. «Tre amichevoli intense e impegnative, la squadra ha risposto bene», osserva l’attaccante Adama Diakité, autore della rete del successo nella prima amichevole: 1-0 sulla Union Clodiense 1971, neopromossa in serie C. Poi è arrivato il pareggio per 2-2 col Padova, gol di Fischnaller e Varela. Infine l’amichevole-allenamento congiunto con la Triestina di ieri mattina: 3-2 con doppietta di Varela a recuperare lo 0-2 iniziale e rete all’80’ del capitano Scotto per completare la rimonta con sorpasso. La squadra sassarese resterà sino a domani a Sappada e mercoledì sarà a Sassari per preparare il match di sabato contro il Mantova al “Vanni Sanna” (ore 20,30) valido per il turno eliminatorio della Coppa Italia maggiore.

Attacco in evidenza

Pur con la cautela giustificata dalle prime uscite nella preparazione, va sottolineato che la Torres ha sempre fatto gol in tutte e tre le amichevoli, e ha segnato sempre con le punte. Grande protagonista l’ala Varela, che svaria sia da trequartista sia da esterno ma soprattutto ha davvero grande pericolosità, come dimostrano le 3 reti. Potrebbe essere un segnale bene augurante. Nella stagione passata la squadra sassarese ha avuto tre giocatori andati in doppia cifra: due sono rimasti, Fischnaller e Scotto, uno è andato via, Ruocco (sarà avversario col Mantova), ma Varela sembra in grado di rimpiazzarlo. Il quarto attaccante da doppia cifra potrebbe essere Diakité, che nel campionato scorso si è fermato a quota 6 ma solo perché ha saltato quasi la metà delle partite a causa di un paio di infortuni. In ogni caso, qualora la Torres voglia ingaggiare un’altra punta dovrà per forza alleggerire l’organico che è già a quota 23 giocatori e quindi girare in prestito l’argentino Goglino.

